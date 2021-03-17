緬甸佛教團體籲軍政府停止鎮壓民眾 教宗：我也跪在緬甸街頭

緬甸勢力最大的佛教僧侶組織據報將呼籲軍政府停止對示威者施加暴力，並指控“武裝少數”在軍政府上月政變之後，虐待與殺害無辜百姓。教宗方濟各亦表態關注緬甸軍事政變引發的緊張局勢，呼籲結束流血衝突。他在星期三的公開接見活動中表示，即使他跪在緬甸的街上，亦要強調製止暴力，流血不能解決任何問題，必須對話才能奏效。

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據路透社報導指，由政府任命的緬甸佛教僧侶組織在一份聲明草案中表示，其成員將停止宗教活動，以示對軍方血腥鎮壓民主示威的譴責和抗議。“當今緬甸”（Myanmar Now）報導稱，緬甸國家僧侶協會(State Sahgha Maha Nayaka Committee）計畫在周四與宗教事務部長協商後發布一份最終聲明。

僧侶在緬甸有着悠久的活動歷史，他們是2007年反對軍方統治的“番紅花革命 ”的先鋒，這次起義雖然被鎮壓，但有助於隨後迎來民主改革。緬甸國家僧侶協會成員無法立即給予置評，但他們會發表聲明的立場將標誌着軍政府與這一通常和官方密切合作的團體之間出現重大裂痕。

據獨立機構政治犯援助協會倡導組織(AAPP)說，截止周三，在2月1日針對軍事政變的廣泛抗議活動中，緬甸全國已有202人被殺，2181多人被捕或起訴，1862人正受迫害之中。

此外，教宗方濟各曾於3月3日在公開接見活動中發出呼籲，並稱“願對話能勝過於高壓，願和諧能戰勝分歧，請國際社會提供所需的援助，讓緬甸百姓的盼望不受到暴力打壓。”17日當天，他再次在公開接見活動中念及緬甸，提及一名天主教修女在和平遊行中跪在軍警面前、懇求他們放過年輕人的畫面。

教宗說，“再一次，我深感悲痛地感受到迫切需要為緬甸的悲慘處境發出呼聲，那裡有許多人，尤其是青年正在失去生命，好能帶給他們的國家希望。我也跪在緬甸的街頭，並且說：請停止暴力。我也張開雙臂，並且說：願對話得勝。流血無法解決任何問題。願對話得勝。”