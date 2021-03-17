美防長奧斯汀：中朝威脅使韓美同盟空前重要

美國國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）3月17日與韓國國防部長徐旭舉行會談時表示，面對來自中國和朝鮮的空前威脅，韓美同盟比任何時期都要重要。

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據韓聯社報導，奧斯汀在與徐旭會談的開場白中表示，此次來訪旨在重申美方防衛韓國的堅定決心。他說，韓美同盟是實現東北亞、印太地區乃至全球和平與繁榮的關鍵軸心也是世界上最具結合性、互操作性，以及充滿力量和活力的同盟關係之一。

奧斯汀指出，韓國是美方在維護國際秩序方面最重要合作夥伴之一，已成為保障印太地區穩定與安全的關鍵國家。他強調，維持韓美聯合防衛態勢是首要課題，韓美兩軍應具備必要時及時執行作戰任務的“今夜就戰”的戰備狀態，相信徐旭部長也同意這一點。奧斯汀還用韓語說象徵韓美同盟的口號“Katchi Kapshida”（攜手前行）。

徐旭表示，在不斷發展韓美同盟關係的過程中，維持強有力的對朝遏制力及韓美聯合防衛態勢至關重要，作為軍事同盟的韓美兩國將進一步加強團結。徐旭還對奧斯汀就任防長表示祝賀，並稱奧斯汀和他都曾在陸軍長期服役，期待通過本次會談就諸多事項形成廣泛共識。

美國國防部隨後發表聲明就兩國防長的此次會談介紹指，“奧斯汀防長指出，美韓聯盟是朝鮮半島和印太地區和平與安全的關鍵。兩位領導人承諾將優先考慮備戰，保持強大的防禦態勢，以確保聯盟做好‘今夜就戰’的準備。兩位領導人還討論了廣泛的防務問題，以包括戰時行動控制權過渡的進展，加強區域合作以保護基於規則的國際秩序，以及如何重振（美日韓）三邊安全合作。”

美國防部聲明稱，“奧斯汀防長指出，美國對韓國的安全承諾仍然是牢不可破，包括以美國全方位能力為支撐的美國延伸威懾力。兩位領導人指出，他們承諾支持根據聯合國安理會決議實現朝鮮無核化的外交努力。奧斯汀防長和徐部長承諾繼續密切合作，以加強美韓防務關係，特別是通過今年秋季的安全協商會議。”

韓國國防部的聲明另提到，“這次韓國和美國國防部長會議為拜登政府重申其強大的韓美同盟，以及包括美國的延伸威懾在內的韓方強有力的國防承諾提供了機會。”

韓方稱，“兩國防長就應對諸如新冠疫情等共同威脅的重要性和基於規則的國際秩序的重要性分享了他們的觀點。此外，雙方共同認識到，韓美日安全合作對於‘應對朝鮮的核和導彈威脅’以及‘在東北亞形成合作的安全結構’具有重要意義。兩國防長同意繼續保持部長之間的密切溝通與合作，闡明持續和密切的合作對於維持強有力的聯合防禦態勢非常重要。”