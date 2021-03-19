公民被引渡至美國後 朝鮮宣布與馬來西亞斷交

朝鮮外交部周五（3月19號）通過官方通訊社發布聲明，馬來西亞周三將一名朝鮮公民引渡到美國後，朝鮮與馬國斷絕外交關係。在朝中社報導的聲明中，朝鮮外務省還警告稱，美國將“付出代價”。

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朝方聲明中提到，3月17日馬來西亞當局“犯下不可饒恕的罪…強行將無辜的（朝鮮）公民遣送到美國”。聲明指出，朝鮮外交部“宣布全面終止與馬來西亞的外交關係”，並抨擊馬來西亞“屈服於美國壓力”而針對朝鮮所稱的“敵對行為”。

聲明形容這名未提到姓名的人士，是“在新加坡合法從事對外貿易活動”的人，堅稱指控他“涉及非法洗錢…是不實的”。

據報道，在3月初，馬來西亞最高法院裁定，可以引渡一位名叫音譯為文哲明（Mun Chol Myong）的朝鮮男子到美國。文哲明和他的家人在馬來西亞居住已10 年，他因美國2019年曾要求引渡而被捕。美國指控他通過幌子公司洗錢，並發布虛假文件來支持對朝鮮的非法運輸。

文哲明在法庭上否認美國聯邦調查局（FBI）的指控，FBI稱文哲明是一名犯罪集團的首腦，這個組織因涉向朝鮮供應禁運品，並透過公司洗錢而觸法。他面臨4項有關洗錢罪名和2項串謀洗錢罪名指控，他的律師聲稱會有這些指控，主要是與他在新加坡的工作有關。

文哲明反對引渡要求，認為此舉背後存在政治動機。

中央社報道，目前還不確定文哲明被控提供的違禁品是什麼，但過去有一些例子是，新加坡的一些企業會饋贈好酒、名表等奢侈品給朝鮮。聯合國和美國等國家因為朝鮮武器發展計畫而對其實施全面制裁，部分奢侈品禁止出口到朝鮮是制裁的一部份。

迄今為止，馬來西亞一直是朝鮮鮮少的盟友之一。但是四年前，金正恩的同父異母哥哥金正男在吉隆坡機場遭特工暗殺後，儘管朝鮮否認對這個事件負責，但兩國關係迅速惡化，互相驅逐了大使。dan近期兩國關係曾不斷升溫，馬來西亞駐平壤大使館也於幾個月前剛剛開放。

這起朝馬斷交事件的重要國際背景是，美國國務卿布林肯和國防部長勞埃德·奧斯丁最近在巡訪包括韓國、日本和印度在內的亞洲盟友，以加強華盛頓與該地區傳統夥伴的聯繫，其主要目標是應對中國和朝鮮日益增長的危險影響。