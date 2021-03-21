約220艘中國漁船在爭議海域集結 菲防長：嚴重關切

自馬尼拉方面消息，菲律賓政府近日發布消息稱，確認到有約220艘中國漁船於本月上旬集結在南海南沙群島的珊瑚礁周邊。菲政府認為這是中國“海上民兵”在部署漁船，對其動向持續關注。

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據菲律賓政府3月20日發布的消息指，7日確認到有大量漁船列隊停泊在該國西部巴拉望島巴塔拉薩以西約175海里（約324公里）處的珊瑚礁周邊海域。菲政府認定此處屬於菲律賓專屬經濟區（EEZ）範圍內。據稱，這些船隻即便晴天也不作業，夜間則亮起白色燈光。該行為被認為是在宣示主權。

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin, Jr. ）在被問及是否會對這些船隻的集結提出外交抗議時，他在推特上告訴記者稱，“只有當將軍們告訴我。在我看來，外交政策是武裝部隊鐵手套中的拳頭。”

菲律賓國防部長洛倫紮納（Delfin Lorenzana）21日通過臉書表示，“我們嚴重關切地注意到，220艘中國民船出現在西菲律賓海的朱利安·費利佩礁(牛軛礁)。這顯然是將該地區軍事化的挑釁行動。這些都是位於菲律賓專屬經濟區（EEZ）和大陸架（CS）內的領土，根據國際法和2016年的仲裁裁決，菲律賓人對這些領土擁有唯一的資源權利。”

洛倫紮納稱，“我們呼籲中方停止這種入侵行為，立即召回這些侵犯我國海洋權益、侵佔我國主權領土的船隻。我們致力於維護我國對西菲律賓海的主權權利。我們正與菲律賓海岸警衛隊、西菲律賓海國家工作隊和外交部協調，從保護菲律賓漁民福利、保護我國海洋資源、維護西菲律賓海的和平與穩定出發，採取適當行動。”

菲律賓政府下屬的“西菲律賓海國家工作小組”對過度捕撈和破壞海洋環境，以及航行安全風險表示擔憂。中國外交部沒有立即回應記者周日的置評請求。