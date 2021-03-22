印度延長施打兩劑疫苗的間隔時間

印度為對抗新冠肺炎而實施的全國封鎖措施將滿一周年，但第二波疫情來勢洶洶，單日新增病例已近5萬例，印度當局星期一要求地方政府延長施打兩劑疫苗的間隔時間，以強化保護力。

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中央社報道，印度原本施打兩劑2019冠狀病毒疾病疫苗的間隔時間為28天，印度中央政府22日通知各省市政府，把間隔時間延長至6到8周。

研究顯示，兩劑疫苗接種間隔時間拉長，有利於產生更 好的防疫力。印度為對抗新冠肺炎疫情，總理莫迪去年3月24日 宣布從3月25日零時起執行全國封鎖21天，之後就因為疫情不斷升高而把封鎖期不斷延長，在即將屆滿全國封鎖一周年之際，印度疫情卻從今年初的明顯降溫情況， 突然迅速惡化。

根據官方統計，過去24小時的新增武漢肺炎病例達 4萬6951例，是去年11月7日以來最大的單日新增病例數 ，而疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省省長薩克雷之子、即旅遊與環境廳廳長阿迪特亞 20日確診感染新冠肺炎；北阿坎德省省長拉瓦特星期一也證實自己確診。

印度時報指出，從15日到21日 的這一周，新冠新增病例比上一週急速增加67%， 這一周的死亡病例也增加41%，創下9周來的新高紀錄。 印度衛生與家庭福利部今天根據專家小組建議，通 知各省市等地方政府，把接種第1、2劑疫苗的間隔延長 至6到8周，以強化保護。