日澳兩國防長電話會談就台灣局勢交換意見

日本防衛大臣岸信夫19日與澳洲國防部長杜登舉行電話會談，就中國加強軍事壓力的台灣局勢交換意見。這是岸信夫就任防衛大臣以來，首度與美國以外的國家討論台灣局勢，實屬罕見。

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據日本產經新聞報導：岸信夫19日與澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）舉行電話會談，針對台灣局勢交換意見。岸信夫在會談中強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並表示有關台灣問題，期待當事者之間透過直接對話和平解決。兩人對於中國在東海、南海試圖以武力片面改變現狀一事均強烈反對。此外，對於中國施行海警局可動武的海警法，兩人都感到憂慮。

日本放送協會（NHK）還報導：岸信夫與杜登19日的電話會談，時間約1個小時。兩人在會談中都認為，為了維護且加強“自由且開放的印度太平洋”，日本、澳洲、美國這3國應加強國防合作。

此外，日本和澳洲兩國防長都譴責3月朝鮮發射彈道飛彈一事，並認為朝鮮所有射程的彈道飛彈應做到完全可受檢驗、不可逆的撤除。日澳有必要加強合作，杜絕朝鮮在海上不法轉運物資的行為。

另據報道：澳洲退役少將杜蘭（Jim Dolan）最近接受澳洲天空新聞網（Sky News Australia）媒體訪問時警告，如果中國試圖以武力控制台灣，美國與中國將無可避免地爆發重大軍事衝突。杜蘭還說：“中國目標是以和平或武力手段奪回台灣，我們必須接受這一事實。”“為達到這項目的，中國必須攻下關島，必須使美國駐日本基地失去能力”。對他而言這聽起來像是一場重大戰爭。

杜蘭認為：如果美中兩大超級強國發生戰爭，澳洲將面臨“來自中國的直接附帶攻擊”。中國將以飛彈及網路攻擊鎖定澳洲，並且試圖進行海上封鎖。