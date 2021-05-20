日澳防長電話會談首次討論台灣問題

日本防衛相岸信夫19日與3月上任的澳大利亞國防部長達頓舉行電話會談。這是兩人的首次會談，就中國強化軍事壓力的台灣問題及中國允許海警局使用武器的《海警法》等交換了意見。

廣告 繼續瀏覽後續

岸信夫強調了台灣海峽的和平與安定的重要性，圍繞台灣問題，期待當事者直接對話，和平解決。

這是岸信夫就任日本防衛相以來，首次與澳大利亞防長就台灣問題交換意見，和美國以外的其他國家討論台灣問題也數異例。

考慮到中國的海洋活動，雙方表示強烈反對在東海與南海單方面改變現狀的嘗試以及加劇緊張的行為。同時對中國允許海警局使用武器的《海警法》共同表示強烈的擔憂，

雙方就緊密合作以構築“自由開放的印度太平洋”秩序達成了一致。此外還圍繞朝鮮局勢展開磋商，強烈譴責稱，朝鮮3月試射彈道導彈違反了聯合國安理會決議。

兩國已開始調整日本海上自衛隊可以護衛澳大利亞軍艦等的“武器等的防護”之實施。

岸信夫指出：武器的防護是提高自衛隊和澳軍互相支援、經常合作的基礎。

會談後岸信介強調了日澳之間“武器等的防護”的意義，如果得以實施，則澳大利亞將成為美國以外日本進行武裝防護的第二個國家，這將推進實現與澳大利亞的“准同盟國”的關係。

去年10月19日，岸信夫與訪日的澳大利亞當時的防長雷諾茲在防衛省舉行會談，就展開協調把澳軍納入自衛隊從平時起保護艦艇及飛機的“武器等防護”對象達成共識。如果實現，將是除美軍以外的首次。“武器等防護”作為2015年安全保障相關法下成為可能的自衛隊新任務之一，將針對在東海南海活動頻繁的中國加強警戒監視活動。