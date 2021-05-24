東京首見印度變種病毒株群聚感染 5名同住男子確診

東京都政府周一表示，東京首度發生新冠病毒疾病印度變種病毒株的群聚感染，有5名同住男性確診。此外，東京執業醫師協會於上周致信給首相菅義偉取消奧運會，因為醫療體系已不勝負荷。

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中央社周一晚間（5月24日）援引日本朝日電視台新聞網（ANN）報導，東京首度發生印度變種病毒株L452R群聚感染，有5名男子感染，年紀在30多歲至40多歲。據悉，他們與有南亞旅遊史的人士同住，當中有多人確診。

日本每日新聞報導，周一46都道府縣及機場檢疫查到的新增確診病例為2712例。這是4月19日（2919例）以來首見單日確診病例低於3000例。當天通報重症病例比前一天少4例，為1300例；確診死亡數85人。

至於東京，24日新增確診340例，比上周一減少79例，平均每天確診病例連續11天比前周同一天少。東京從4月12日以來首度出現單日新增確診不到400例。

儘管東京、大阪最近單日確診病例有減少的傾向，但因為各地醫療量能吃緊，所以日本政府正在研議東京、大阪等9都府縣5月31日到期的「緊急事態宣言」延長至6月20日。

因為變種病毒株引發的第4波疫情來勢洶洶，上周三（5月19日）據聯合早報報道，日本一家頂級醫療機構支持取消即將在今夏舉辦的東京奧運會，因為在距離奧運開幕不到三個月的時間裡，日本的醫院已人滿為患。

代表約6000名初級保健醫生的東京執業醫師協會表示，由於冠狀病毒確診病例激增，東京醫療體系已不勝負荷。

該協會在本月14日給日本首相菅義偉的公開信中寫道：“舉辦奧運會是困難的，我們強烈要求有關部門說服國際奧委會，並促使他們做出取消奧運會的決定。”