德防長時隔14年訪韓，商定加強印太地區合作

自首爾方面消息，韓國國防部長徐旭5月26日會見了來訪的德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）。這是德國防長時隔14年訪韓。會談期間，雙方就朝鮮半島等地區安全局勢、兩國防務及軍工合作進行討論。

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據德國國防部介紹，兩國防長會談的重點是雙邊關係，也是德方去年9月推出的《德國-歐洲-亞洲：共同塑造21世紀》印太政策指導方針的實際執行。據韓聯社報導，卡倫鮑爾表示，德國政府發布的該文件將韓國明文列為主要合作夥伴，德方希望加強同韓方的合作。

徐旭表示，從歷史、地緣、戰略角度看，韓國和德國有望成為印太地區最佳合作夥伴，並對德方提出的加強兩國防務及軍工合作提議做出積極回應。徐旭稱，韓國戰爭時期德國向韓方派遣醫務人員，30萬以上的患者得以接受治療，鑒於此，韓方於2018年將德國參戰國家地位升格為醫療支援國家。卡倫鮑爾對半島和平進程表示支持，並邀請徐旭訪問德國。

作為柏林印太戰略的一部分，日德兩國外長和防長今年4月舉行了首次“2+2”會談。日德同意，在3月簽署的情報共享協議基礎上，加強在國防、軍事裝備和技術轉讓方面的合作。而就此次訪韓之行，卡倫鮑爾周三通過推特介紹稱，“今天在首爾與徐部長就印太地區的安全、半島局勢以及我們的進一步合作，特別是在安全、創新和技術方面的合作進行了良好的會談。德國和韓國是強有力的價值觀夥伴。”

卡倫鮑爾還對韓朝邊境板門店共同警備區（JSA）進行了訪問。她說，“在朝鮮和韓國之間的非軍事區，我再次對德國人的團結感到非常感激。我真誠地祝願韓國能像我們被允許的那樣擁有類似的幸福。”她並於韓國國會國防委員會的議員們進行了會面。

卡倫鮑爾隨後將前往關島對當地的美軍基地進行訪問。她將是第一位訪問關島的德國政府成員。屆時，卡倫鮑爾會和關島官員和美軍官兵交流，並聽取關於印太地區戰略局勢和關島重要性的介紹。

值得一提的是，韓國總統文在寅周三邀請了朝野五黨黨魁在青瓦台召開午餐座談會時表示，認識到“四國集團”（Quad Group）的重要性。他稱，由美國主導的“四國集團”具有其重要性，韓國將基於開放性和透明性，同相關國家就優先事宜開展合作。