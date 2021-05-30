印外長：四方安全對話填補了全球事務中的重要空白

印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）在周五訪美期間向媒體表示，四方安全對話機制（Quad）“填補了一個非常重要的空白，這是當代任何一個國家或一種雙邊關係都無法填補的”。他在講話中擺脫了過去就這一問題的猶豫和戒心。

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在結束與拜登政府多名要員為期兩天的接觸時，蘇傑生告訴記者稱，他在許多會議上傳達並強調了印度希望加強新冠疫苗的生產，因為美國在供應鏈中佔有“絕對不可缺少的”地位。他此行的另一目標是對美國在印度處理第二波新冠疫情時，對印方所表現出的“非常有力的支持”表達讚賞。蘇傑生說，新上台的拜登政府有自己的世界觀，“他們也需要聽到我們的意見”。據悉，美國計畫推動在今年秋天舉行四方對話領導人峰會。

作為印度政府的外交政策負責人，蘇傑生向記者說，“我的意思是，當我們成為任何東西的成員時，我們都非常熱衷於它，否則我們就不會成為成員”。他補充說，“所以，我的意思是我們對四方安全對話機制有明確的認識。”蘇傑生說，“今天的四方安全對話機制填補了一個非常重要的空白，這在當代已經出現。”他強調稱，“在那裡，有一些全球或區域的要求，不能由一個國家來填補，甚至不能由一個雙邊關係來填補，而且在多邊層面沒有得到解決。”

《印度斯坦時報》報導指，印度對四方安全對話機制的承諾一直是很多人猜測的對象，儘管事實上是澳大利亞在2008年在中國的壓力下放棄了這個新生的倡議。該機制直到2017年才被複活。

蘇傑生當時在擔任莫迪政府的外交國務秘書。重新成立的四方安全對話機制第一次會議在2019年被提升到了外長級別。蘇傑生出席了那次在紐約聯合國大會會議期間舉行的會議。蘇傑生說，“我是作為一個幾乎參加了所有的，你知道，不是所有的四方安全對話會議，或者隨着四方安全對話的發展在不同級別上的各種會議的人對你們這樣說，我們認為它是許多國家利益趨同的表現，在許多方面反映了世界秩序的當代性。”

蘇傑生說，“你知道，在某個階段，我們必須把冷戰拋在腦後”。他接着形容對印度在四方安全對話機制參與的懷疑者和批評者是那些“停留在冷戰”的人。冷戰中，印度是不結盟運動的創始國之一。