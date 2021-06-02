日本官房長官就奧運地圖標註“竹島”反駁韓國抗議

東京奧組委官網刊載的一張地圖將一組有爭議的島嶼標記為日本領土，引發韓國不滿。韓國昨天召見了日本的副大使，就地圖問題提出抗議。據共同社報道，日本內閣官房長官加藤勝信今天（6月2日）拒絕了韓國要求修改的抗議。

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就韓國此前抗議東京奧組委官網首頁中刊載的日本地圖中包含“獨島”（日稱“竹島”）並要求更正一事，日本內閣官房長官加藤勝信今天告訴記者說：“已予以反駁稱無論參照歷史事實還是從國際法來看，顯然都是我國的固有領土，無法接受任何（抗議）。”

位於日本海上這兩個無人居住的小島國際通稱為利揚庫爾岩（Liancourt Rocks），島嶼面積只有0.186平方公里。該爭議島嶼的專屬經濟區內尚未發現石油等海底資源，但主權爭議引發漁業糾紛。

韓國稱其為“獨島”，日本把島嶼稱作“竹島”。目前島嶼被韓國實際控制。但日本聲稱該島屬於日本領土，系因在朝鮮戰爭中，聯合國軍將這個日韓爭議島嶼指定為海上轟炸演習區，該決定被當時日美聯合委員會通過，因此被認為是日方擁有主權的一個證據。

除日韓兩國外，朝鮮也主張對獨島擁有主權。

韓國昨天周二召見了日本的副大使，就地圖問題提出抗議。

此前據韓聯社報道，韓國外交部長官鄭義溶5月28日也在國會外交統一委員會全體會議上表示，外交部將對東京奧運會官網地圖將獨島錯標為日本領土一事以予嚴厲應對。鄭義溶表示，外交部已向日方提出嚴正抗議，並強調今後決不容忍日方有關獨島的任何錯誤行徑。

韓國前總理李洛淵還就此次事件表示，“日本若拒絕到底，（韓國）政府應動員抵制奧運等所有可能的手段，以堅決的姿態應對”。前總理丁世均26日也表示，若日本拒絕刪除，“必須採取不參加奧運會等所有手段”。