日本據報將審查孔子學院 年底前校方需提供資金等信息

《日經亞洲》6月6日報導指，日本政府將對其國內大學的孔子學院進行審查工作，合作校方預計將在年底前向當局提供該項目資金來源、學生人數和是否干預學術研究等信息。

廣告 繼續瀏覽後續

報導指，日本文部科學省將要求主辦孔子學院的大學提供諸如資金、參與學生的人數以及其是否干預大學研究等信息。相關問題清單將在今年年底前正式確定。除了擔心中國政府宣傳的傳播，東京還擔心技術會通過個人交流泄露給中國方面。就孔子學院問題，日本文部科學大臣萩生田光一說，“在擁有共同價值觀的國家，如美國和歐洲，尋求更多信息或廢除這些機構的努力越來越多。”

萩生田光一說，“我敦促信息披露以提高組織管理和研究項目的透明度”。中國於2004年開始在全球範圍內建立孔子學院。目前在全球大約160個國家和地區擁有約500個孔子學院。在日本，包括早稻田大學和立命館大學在內的14所私立大學在校園內設有孔子學院。自民黨籍日本參議院議員有村治子介紹，在今年5月的一次參議院會議上她指出，孔子學院“被其他國家認為是一種安全威脅”。她隨後提議，日本政府的相關部委和機構應合作監督孔子學院。

大東京地區一所私立大學的一位官員向該報表示，中國曾要求該校建立一所孔子學院，但被拒絕。從行政管理的角度來看，在校園內設立孔子學院是有好處的，因為它往往能從中國的合作院校中建立起一個留學生來源管道。但這位官員補充說，“如果我們對台灣、香港和新疆維吾爾自治區進行研究，我們可能會受到干擾。”其指出，他供職的大學也考慮到了如果與台灣的學校建立交流項目，來自中方的資金可能會停止。

近年來，美歐多國境內的孔子學院受關注程度不斷升高，其數量也呈減少趨勢。以美國為例，美國校園裡的孔子學院數量從2017年的100多個下降到截止今年5月的47個。