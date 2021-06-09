日澳2+2會談聲明首度闡明台海和平穩定重要性

日本和澳大利亞外交部長和國防部長6月9日以視頻會議方式舉行了“2+2”磋商會談。雙方在會後發布的聯合聲明中首度確認了台灣海峽和平穩定的重要性，就敦促和平解決兩岸問題達成了一致。日澳還同意將在海洋安全保障方面加強合作。此外，雙方朝着把澳軍追加列入日本自衛隊保護他國軍隊艦船的“武器等防護”的對象，展開了最後階段的討論。

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此次是第9次日澳“2+2”磋商，日本外相茂木敏充、防衛相岸信夫、澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）、國防部長達頓（Peter Dutton）攜團隊出席。據共同社報導指，茂木敏充在磋商伊始鑒於中國的動向指出“（諸如）憑藉實力單方面改變現狀的嘗試等，國際秩序受到了巨大挑戰”。岸信夫提出，“為了地區的和平穩定，比以往更需要志同道合國家團結起來”，強調了日澳合作的意義。會後，茂木敏充通過推特寫道，“我們與我們的‘特殊戰略夥伴 ’澳大利亞深入討論了中國、朝鮮和緬甸等地區問題，合作實現‘自由和開放的印度洋-太平洋’，以及加強安全和國防合作，包括在經濟安全、太空和網絡領域。”

岸信夫稱，“兩國都歡迎根據《自衛隊法》第95-2條建立自衛隊人員保護澳大利亞武器的制度。兩國將繼續加強互操作性，並通過努力提升自衛隊和澳大利亞部隊之間的演習，包括空中加油，將兩國關係提升到一個‘新水平’。”佩恩則在推特上寫道，“我們與日本的特殊戰略夥伴關係的重要性從未如此之大”。雙方在聯合聲明中表示，“我們重申，我們的特殊戰略夥伴關係將繼續得到加強。日本和澳大利亞因我們共同的價值觀而團結起來，包括對民主、人權、自由貿易和基於規則的國際秩序的堅定承諾。我們在印太及其他地區的安全、穩定和繁榮方面的共同戰略利益，以及深厚的經濟互補性，使我們的關係更加緊密”。

雙方稱，“我們一起重申，我們決心深化合作，以促進一個自由、開放、包容和繁榮的印太地區，在那裡，爭端得到和平解決，不威脅或使用武力或脅迫，所有國家在國際法下的主權和權利得到維護”。聲明指出，“我們強調美國強大而持久的存在的重要性，其支撐着印太地區的和平、穩定和繁榮。我們歡迎美國對該地區的堅定承諾及其對重申和重振聯盟和夥伴關係的重視。我們重申與我們的共同盟友緊密合作的重要性。我們將繼續與志同道合的夥伴合作，包括與印度和美國在三邊戰略對話和四國安全對話機制（Quad）等框架下合作，以實現我們對印度洋-太平洋的積極願景”。

聲明稱，“我們重申東盟的重要性，並表示我們對其團結和中心地位的持久支持，以及對《東盟印度-太平洋展望》中所強調的原則的承諾和對其實際執行的承諾。我們還重申東盟領導的架構的重要性，特別是東亞峰會作為領導人討論該地區戰略問題的首要論壇”。兩國指，“我們重申，我們堅定地致力於不斷加強與太平洋島國的合作，並認識到太平洋島國論壇的重要作用。我們歡迎歐洲國家和歐盟對印太地區作出越來越多的承諾，並承認加強與歐洲夥伴合作的重要性。”

聲明說，“我們表示強烈反對該地區的脅迫性和破壞穩定的行為，這種行為破壞了基於規則的國際秩序。我們重申對東中國海局勢的嚴重關切。”聲明稱，“我們重申，我們強烈反對任何可能改變現狀和加劇東海緊張局勢的破壞性或脅迫性的單邊行動。我們將就東中國海的局勢保持密切溝通。在此背景下，我們對中國的《海警法》表示關切，並重申一個國家的海岸警衛隊的行動必須符合國際法。我們強調台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。”

聲明說，“我們重申對南中國海局勢的嚴重關切，並再次確認日本和澳大利亞強烈反對改變現狀的單方面企圖。我們對中國不符合1982年《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）的海洋主張和活動表示反對。我們同樣嚴重關切南海最近的負面發展和嚴重事件，包括繼續對有爭議的地物進行軍事化，危險地使用海警隊船隻和‘海上民兵’，以及試圖擾亂其他國家的資源開發活動。在此背景下，我們重申對中國在南中國海背景下的《海警法》的關切。”

聲明稱，“我們重申，2016年南海仲裁法庭的裁決是最終裁決，對各方具有約束力。我們重申尊重航行和飛越自由的重要性，所有爭端應根據《海洋法公約》以和平方式解決。我們呼籲任何南海行為準則都應符合《聯合國海洋法公約》，不損害行為準則非締約方的主權和合法權益，也不損害所有國家在國際法下的權利，加強現有的包容性區域架構，並加強各方承諾，停止會使緊張局勢複雜化或升級的行動。”

聲明指，“我們承諾反對以經濟手段進行脅迫和破壞穩定的行為，因為這破壞了基於規則的國際體系。”聲明說，“我們同樣嚴重關切有關新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族人權受到侵犯的報道。我們呼籲中國允許包括聯合國人權事務高級專員在內的獨立國際觀察員緊急、有意義和不受約束地進入新疆。”聲明續指，“我們還敦促香港和中國當局堅持他們對香港人的承諾。我們同樣對最近削弱香港民主體制、破壞《基本法》和《中英聯合聲明》所保障的權利和自由的舉措表示嚴重關切。”

就緬甸政局問題，兩國表示，“我們堅決譴責針對緬甸人民的暴力行為，呼籲軍政權立即停止暴力和限制言論自由的措施，並釋放所有被任意拘留的人。我們強調，我們強烈支持東盟領導的努力，以制定一個擺脫當前危機的路線，並敦促實施4月24日東盟領導人會議上商定的關於緬甸局勢的 ‘五點共識’。作為緬甸及其人民的長期合作夥伴，兩國強調致力於支持該國重返民主道路的努力，並為此鼓勵所有各方進行對話。”

聲明稱，“我們重申，我們致力於實現徹底、可核查和不可逆轉地拆除朝鮮的所有核武器、其他大規模毀滅性武器和各種射程的彈道導彈”。聲明說，“我們敦促朝鮮遵守聯合國安全理事會決議（UNSCRs）規定的義務，並呼籲所有聯合國會員國繼續全面履行聯合國安全理事會相關決議規定的義務。我們致力於阻止、破壞並最終消除朝鮮逃避制裁的行為，包括非法船對船轉移和直接運送受制裁貨物。我們呼籲朝鮮結束其侵犯人權的行為，並立即解決被朝鮮綁架的日本公民的問題。”

就加強兩國安全與防務合作，聲明還提到，“我們接受我們的雙邊安全和防務合作的日益深度和複雜性，並承諾在我們的成就基礎上進一步深化和擴大這種合作，同時不斷分享和更新我們的戰略願景和意識”。聲明稱，“我們強調，通過日益複雜的空中、地面和海上演習和行動，我們的部隊的互操作性和熟悉程度不斷提高。我們強調協調戰略方針的重要性，加強能力，並根據日益具有挑戰性的安全環境深化現實世界的防務合作。我們承諾開展有針對性的、有效的和實際的防務活動，以支持一個安全和穩定的地區。”

聲明稱，“我們加強了提高日本自衛隊和澳大利亞國防軍之間雙邊演習和行動的複雜性和先進性的雄心，包括通過空對空加油。我們重申，我們共同打算深化在能力建設、人道主義援助和救災以及人員交流方面的參與。我們指示官員在這些方面進行相關討論。”聲明續指，“我們重申我們各自與美國聯盟的持久重要性，以及我們對進一步加強三邊合作以支持自由、開放、包容和繁榮的印太地區的堅定承諾，包括通過更深入和更廣泛的防務合作，如進行複雜和頻繁的聯合訓練。我們重申，我們決心加強合作活動，以捍衛多邊體系的開放、民主和基於人權的基礎，並強調我們國家致力於與區域夥伴和志同道合的國家密切合作。”

聲明還談到，“我們承諾進一步加強在經濟安全領域的合作。我們對脅迫性經濟做法表示關切，並將與合作夥伴一起應對經濟挑戰，以支持一個自由、開放、包容和繁榮的印度洋-太平洋”。兩國提出，“我們將探索更深層次的合作，包括解決非法技術轉讓，建立相關供應鏈的復原力，增加國防工業基地的合作，以及促進國際法和商定的國家行為準則在網絡空間的應用。我們將深化在網絡和關鍵技術方面的合作，包括髮展我們的雙邊夥伴關係，以期推進在研究和開發、區域能力建設和行業復原力等相關主題上的合作。為此，我們將在各種多邊論壇上加強信息共享和標準制定方面的協調。”

聲明稱，“我們認識到加強合作的價值，以促進安全和及時地交流信息和分析，並改善我們國家的外交和國防機構之間的信息安全。我們指示官員加強合作，包括努力更新《日本-澳大利亞信息安全協定》，並就我們相關機構之間的信息共享和安全的最佳做法交換意見。”聲明稱，“我們承諾支持該地區的可持續性和復原力，包括：分享在新冠病毒大流行期間人道主義援助和救災行動的經驗教訓；與印太夥伴探索新的能力建設機會，包括在海上安全方面；以及共同打擊虛假信息。我們歡迎迄今為止通過我們的防務合作所取得的進展”。

兩國稱，“本着我們的雄心壯志，並以促進該地區的和平與穩定為重點，我們將進一步提升我們的安全和防務合作，確保我們的特殊戰略夥伴關係能夠應對未來的挑戰和機遇。”