杜特爾特為南海問題與拳王參議員帕奎奧起爭執

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）6月8日在受訪時批評拳王出生的參議員曼尼·帕奎奧（Manny Pacquiao）的外交政策知識“淺薄”。現年42歲的帕奎奧上個月曾表示，他認為杜特爾特對南海問題“缺乏”立場，“令人沮喪”。

廣告 繼續瀏覽後續

在周二晚接受SMNI新聞頻道的採訪時，杜特爾特說，帕奎奧作為參議員和親密盟友，在發表意見前應該“先進行學習”。帕奎奧則堅持自己的立場，並在周三對杜特爾特的批評進行了反擊。他說菲律賓應該就（南海）爭端進行對話，但“在保護我們的主權權利方面立場堅定”。

帕奎奧說，“我是一個菲律賓人，為捍衛已被裁定為理應屬於我們的東西而說出需要說的話”。他指的是2016年的南海仲裁案。此前在國內頗受歡迎的杜特爾特因拒絕就中國船隻在爭議海域的行為越來越受到反對派的批評和壓力，他曾多次表示這樣做毫無意義。

菲律賓外交和國防部最近對數百艘中國船隻在菲律賓專屬經濟區的持續存在發表了強烈的意見，他們稱這些船隻由“中國海上民兵”駐守。北京方面對此進行了否認。

杜特爾特說，菲律賓欠中國一筆“巨債”，感謝中方在抗擊疫情等其他領域的支持，這番話讓帕奎奧很不滿意。他認為杜特爾特的立場是“缺乏的 ”和“令人沮喪”。帕奎奧長期以來一直是杜特爾特最堅定的支持者之一，包括後者對打擊毒品戰爭和重新引入死刑的努力。

帕奎奧說，“我尊重總統的意見，但謙卑地不同意他對我對外交政策的理解的評估。”帕奎奧被傳言考慮明年競選總統。