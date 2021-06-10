台灣人權活動家呼籲政府取消外籍工作者歧視性防疫

法新社台北站6月10日消息稱，苗栗縣政府本周發出政令，要求當地的外籍移民勞工待在家裡，不得外出，除非是去上班。這引發了人權活動者的不滿。

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苗栗縣政府針對移民勞工的這一限足令，起因是有四家電子產品公司報告稱公司內爆發員工聚集性感染，當中涉及主打半導體封裝測試公司京元電子，和鴻海科技集團的一個子公司，感染者包括來自印度尼西亞，越南，菲律賓等鄰近國家的勞工。台灣人權促進會秘書長施逸翔對法新社表示：“台灣人可以戴上口罩就出門，但外來勞工就要受到不同的待遇”，“這很荒謬，這是有選擇性的，歧視性的政策”，“本次爆發群聚性感染，也包含台灣工人們，病毒是不會看你從哪個國家來”。

除了台灣人全促進會，還有一些勞工公民組織也對該規定進行譴責。法新社評論稱，台灣的形象是亞洲最進步的民主體之一，政府一直宣傳要擁抱人權，但這次外籍勞工被區別對待，或有損其形象。對此，苗栗縣縣長，國民黨人徐耀昌表示，單獨針對外籍勞工進行防疫，實在是“沒有其他的辦法”，因為“這些勞工們的新冠測試陽性率，比台灣本地勞工要高太多”。在本周三的一場線上記者會上，徐耀昌縣長稱，“高科技公司是經濟鏈條重要的一部分，希望這些公司不會成為成為傳播病毒的鏈條”。

苗栗縣流行疫情指揮中心6月10日在官網上指出，有關移民勞工禁止外出的政策，鑒於目前發生群聚感染的皆涉及到產業類移民勞工，目前尚無社福類移民勞工的確診案例，且看護工大多與被照顧者同住，較無群聚感染風險，因此為了兼顧防疫與民情，滾動式調整社福類移民勞工“非必要不得外出”。但為了避免疫情擴大，仍然以“非必要不出門”為原則，如：就醫、領藥、被照顧者需要前往醫院等，皆可由社福類移民勞工陪同。另外，勞動部將對移民勞工所在公司進行防疫補貼。