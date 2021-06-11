德澳舉行2+2會談：增強在印太地區合作、探討中國問題

德國和澳大利亞外長及防長6月10日舉行了兩國間的第二次“2+2”安全政策磋商會談。雙方一致認為，德國專註於實施其新的《印太政策準則》以加強在該地區的參與，為強化印太地區的合作提供了一個重要的機會。

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此次會議的前一天，日澳兩國剛結束了雙方間的第9次“2+2”會談。日德兩國也在今年4月舉行了首次“2+2”會談。澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）、國防部長達頓（Peter Dutton）與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）、國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）周四參加了此次會議。佩恩會後通過推特寫道，“澳大利亞和德國是具有全球責任的戰略夥伴。我與馬斯在今天與德國的2+2會談上籤署的強化戰略夥伴關係，將推動我們在印太地區和全球基於規則的秩序中的共同戰略利益。”

卡倫鮑爾表示，“在2+2會談上，與我的澳大利亞同事達頓，我們討論了與雙方外交部長合作應對混合威脅，並為多邊主義和開放海路而努力。隨着我們的護衛艦在印度洋（部署），我們向我們在該地區的價值夥伴發出了一個信號”。德澳兩國在會後發表的聯合聲明中提出，“（此次會談）討論了兩國所面臨的關鍵安全和地區挑戰。2+2磋商強調了柏林和堪培拉之間密切和相互信任的關係。雙方承諾推進雙邊和區域合作，並加強多邊接觸”。聲明稱，“這次會議反映了我們溫暖和充滿活力的雙邊關係，這種關係建立在我們共同的價值觀和對基於規則的國際秩序的支持之上”。

聲明稱，“部長們承諾加強在印太地區的合作，包括與志同道合的夥伴合作，以支持一個開放、包容和有彈性的地區。部長們一致認為，德國專註於實施其新的《印太政策準則》以加強其參與，為強化該地區的合作提供了一個重要的機會”。聲明續指，“部長們討論了南中國海局勢，強調了《聯合國海洋法公約》的核心地位。部長們重申了航行和飛越自由的重要性，並重申2016年的南海仲裁是最終的，對各方都有約束力。”

聲明稱，“澳大利亞歡迎德國在2021年下半年在印太地區部署一艘護衛艦。部長們討論了在恢復新冠疫情方面共同合作的重要性。雙方確認，他們支持在全球範圍內公平地獲得安全和有效的新冠疫苗”。聲明續指，“部長們重申了德國和澳大利亞在國際軍事撤離後對阿富汗政府的支持。部長們還就與伊朗、朝鮮、俄羅斯和中國有關的問題交換了意見。”

聲明說，“部長們重申他們對多邊機構的堅定支持，特別是聯合國、世界衛生組織、世界貿易組織和二十國集團，並通過多邊主義聯盟提供支持。部長們討論了在打擊網絡和混合威脅以及虛假信息方面進行合作的重要性。” 會後，佩恩和馬斯還簽署了新的澳大利亞-德國強化戰略夥伴關係協議。聲明指，“該夥伴關係將雙邊關係提升到一個新的水平，並使澳大利亞和德國承諾進行更廣泛的戰略調整，共同支持多邊體系及其機構。”