日本輿論高度關注釋放周庭

被國際稱為 “香港民主女神”的周庭，12日刑滿出獄。因前年6月21日包圍警察總部，被判囚10個月的周庭的出獄，受到日本媒體的高度關注，超過20家媒體爭相報道周庭出獄的消息。

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共同社報道說：民主活動家周庭圍繞 2019 年 6 月包圍香港警察總部的示威，去年 12 月因未經授權扇動集會等而被判10個月徒刑入獄， 據知情人士透露，她因為是的模範囚犯而縮短刑期， 而她於去年8月因涉嫌違反香港國安法被捕並保釋，日後仍有被控違反國安法的可能。

周庭15歲開始社會運動，並在2014年呼籲推行普選的反政府示威“雨傘運動”中以公關人員的身份接觸外媒，之後，她擔任了2016年成立的以年輕人為中心的民主政治組織“香港眾志”（去年6月底解散）的創始成員之一併任常務委員，去年11月，被BBC評選為“2020年100位女性”之一。

她喜歡日本動漫和偶像，通過日本的動漫自學日語，並通過Twitter用日語發表自己的信息，具有47萬名日本的粉絲，她對日本的文藝界有很大的興趣。曾通過YouTube和Twitter，用流利的日語傳達香港民主運動和活動人士被捕的現狀，在日本很有人氣。去年8月逮捕周庭的消息在日本媒體也多為頭條新聞，並成為社交媒體上的一大話題，而其他因涉嫌違反《香港國家安全法》（《國家安全法》）被捕的名人在日本的存在感遠不如周庭。

《朝日新聞》報道說：2019年，她在接受《朝日新聞》採訪時說：“香港是我的家。我要以身為香港人的責任感和自豪感繼續民主化運動。” 2019年，他來到日本，在日本記者俱樂部舉行記者會，她表示：“如果修改了逃犯條例，香港將變成中國”。