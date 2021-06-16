馬克龍：堅決反對對澳大利亞採取脅迫性經濟措施

法國總統馬克龍6月16日在巴黎會見了來訪的澳大利亞總理莫里森。馬克龍在會後的雙邊記者會上表示，“我們堅決反對公然違反國際法對澳大利亞採取的任何脅迫性經濟措施”。他在講話中亦指，作為該地區國家的一員，“我想重申，法國仍然致力於捍衛印太地區的平衡。”

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馬克龍在講話中回顧了法澳兩國深厚的歷史關係，並對澳大利亞在上世紀兩次世界大戰中均派遣部隊作為同盟並肩作戰，特別是澳洲軍人參加了二戰中幫助法國解放加以讚揚和紀念。就日益變化的印太地區局勢，馬克龍在講話中向莫里森表示，“你們處於該地區存在的緊張局勢、威脅、有時是恐嚇的最前沿，我想在此重申，我們是多麼地站在你們一邊”。

馬克龍說，“我想重申，法國仍然致力於捍衛印太地區的平衡，我們認為我們與澳大利亞的夥伴關係是這個印太戰略的核心。”他在講話中還提到，“作為友誼和團結的象徵，正如我們在七國集團期間共同討論的那樣，我們堅決反對公然違反國際法對澳大利亞採取的任何脅迫性經濟措施。”

馬克龍還向莫里森保證，法國將“全力以赴”地完成兩國之間於2019年達成的12艘新型潛艇軍售案。儘管該合同的落實得到推遲，馬克龍說，“我想告訴您，我們的全部承諾，即工業家的承諾（......），即整個法國政府的承諾，以實現我們的共同目標，如果可能的話，走得更遠更快，因為我知道您希望如此”。

莫里森在講話中說，“自由和親和。其中第一個詞是法國人非常了解的東西。沒有人比法國人更了解自由。親和力是我們用來描述我們的夥伴關係的詞。這種親和力貫穿於你們剛才聽到的伊曼紐爾所說的關係的許多不同領域，從打擊恐怖主義到我們在印太地區的夥伴關係，最近我們一起航行，就在過去幾周，一起穿過南中國海。我們夥伴關係的每個要素都是為了加強我們所珍視的價值觀和信念。”

莫里森指馬克龍說，“您在支持和支持澳大利亞方面所做的工作，正如你剛才提到的，當我們在印太地區經歷一些困難時期時。我們對此非常讚賞”。就法澳兩國關係，莫里森說，“因此，我們是好朋友，我們是好夥伴，我們有共同的目標，我們有共同的價值觀，這就是為什麼我們與自由和親和力的夥伴關係，我認為是我們今天晚上能夠取得進一步進展的一個原因。”