美國警告中企參與構成安全威脅 太平洋海底電纜項目擱淺

路透社6月18日援引消息人士的話報導指，一項由世界銀行牽頭的鋪設敏感海底通信電纜的項目未能選出合同承包商，此前太平洋島國政府迎合美國對中國公司的參與構成安全威脅的警告。

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消息人士稱，對於這個7260萬美元的項目，華海通信技術有限公司（HMN Tech）給出的競標價格要比芬蘭諾基亞旗下阿爾卡特海底網絡公司(ASN)和日本電氣(NEC)等競爭對手的競標價低20%以上。華海通信前身為華為海洋網絡有限公司，多數股權由在上海上市的亨通光電持有。開放競標的東密克羅尼西亞電纜項目(East Micronesia Cable project)旨在通過建造比衛星具有更大數據容量的海底基礎設施，改善瑙魯、基里巴斯和密克羅尼西亞聯邦等太平洋島國的通信。

報導指，兩名直接了解投標情況的消息人士表示，由於華海通信的投標在相關島國內部引發安全擔憂，該項目陷入了僵局。該項目計畫連接一條通往關島的敏感電纜，加劇了這些安全擔憂。關島是美國屬地，擁有大量軍事設施。其中一名消息人士稱，“鑒於沒有切實可行的辦法將華為排除在競標之外，所有三份投標都被視為不合規。”

該消息人士稱，以競標條款看，華海通信在競標中處於有利地位，促使那些對中國參與持謹慎態度的人尋找恰當的解決方案以終止投標。世界銀行在發給路透的一份聲明中表示，正在與相關各國政府合作，制定下一步計畫。世界銀行稱，“由於投標文件中的要求未獲響應，這個程序已經結束，而且沒有結果。”中國外交部的一名發言人在相關聲明中稱，各方應提供非歧視性的商業環境，讓包括中國在內的各國企業能夠參與其中。