新民調指澳大利亞人對中國不信任感創新高

澳大利亞洛伊國際政策研究所（Lowy Institute ）6月22日發布了2021年的澳洲民意調查。其結果顯示在2021年，92%的受訪者表示，中國的政治體制使他們對中國的看法有負面的影響，比2016年增加了19個百分點。就兩國之間的經貿關係，在2021年，47%的受訪者認為中國的經濟增長使他們對中國的看法有積極影響，比2016年下降了19個百分點。

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洛伊國際政策研究所周二公布的這項最新民調包括對新冠疫情、中國、美國、澳大利亞的安全與防禦、民主政治、與美國和中國的關係及外交政策和氣候變化及能源等共14項不同的議題的民調結果。報告指，隨着近年來澳中關係的急劇下滑，在澳大利亞的公眾輿論中得到了清晰的反映，這一點在該研究所的歷次民調中也都可以看到。對中國和中國領導人的信任、熱情和信心從2017年開始下降，今年的結果顯示，澳大利亞人對中國的看法再創新低。

該民調顯示，93%的澳大利亞人認為中國在澳洲附近地區的軍事活動使他們對中國的看法有消極影響，比2016年增加了14個百分點。只有5%的人說中國在該地區的軍事活動有積極影響。這種對中方軍事活動的擔憂可能促成了將“美國和中國在台灣問題上的軍事衝突”視為未來十年對澳大利亞重要利益的關鍵威脅的澳洲人數量的大幅增加，在2021年這一數字佔到52%，比2016年上升17個百分點。

據民調指，對中國政治體制的看法進一步惡化：2021年，92%的澳洲人認為，中國的政治體制使他們對中國的看法有消極影響，比2016年增加了19個百分點。報告指，中國官方早期對新冠疫情的處理可能是造成這一現象的一個因素，2020年4月，68%的澳大利亞人表示，中方對新冠疫情的處理使他們對中國的政治體制感到不那麼有利。

此外，澳大利亞人在2021年即使是對中國經濟增長的看法，這一兩國關係間因貿易往來較積極的因素現在也轉變為消極的領域。47%的澳洲人說中國的經濟增長使他們對中國的看法有積極影響，自2016年以來下降了28個百分點。雖然近年來澳洲人對中國的看法總體上有所降溫，但絕大多數澳洲人仍然對中國人和中國的文化和歷史持積極態度。76%的澳大利亞人表示，遇到的中國人對他們的中國感官產生了積極影響，這比自2016年以來下降了9個百分點。

68%的澳大利亞人表示，中國的文化和歷史使他們對中國的看法有積極影響，比2016年下降了11個百分點。另就中國對澳投資問題，在2021年，只有20%的澳洲人認為，中國投資使他們對中國的看法有積極影響，比2016年下降了17個百分點。另就減排問題，17%的澳大利亞人說中國的環境政策使他們對中國的看法有積極影響，與2016年相比沒有變化。

洛伊研究所的執行主任富里洛夫（Michael Fullilove）說，對中國的情緒“現在相當暗淡”。但他補充說，“澳大利亞人不希望區域競爭滑向對抗。”據悉，這一民調由該研究所的社會研究中心在今年3月的最後兩周進行，對2222名澳洲人就以上議題進行了訪問。受訪者還被問到，中國對澳大利亞來說是更多的經濟夥伴還是更多的安全威脅。63%的人認為中國是一種威脅，這反映了自去年的民意調查以來22個百分點的增長，而只有34%的人認為中國是經濟夥伴。

洛伊研究所的民意和外交政策項目主任卡薩姆（Natasha Kassam）說，大多數澳大利亞人認為中國應對緊張局勢負責，“但他們也給澳大利亞政府在處理這種關係方面打了平均分”。56%的澳洲人認為中國比澳大利亞“更應該為緊張局勢負責”，38%的人認為雙方應負同等責任。只有4%的人認為澳大利亞應負更多責任。

與此同時，自去年年底拜登在大選中擊敗特朗普以來，美國在澳大利亞人心中的地位有所提高，69%的受訪者表示相信拜登在總統任上會做正確的事情。而在去年的民調中，只有30%的人對特朗普表示持有信心。在今年的民調中，58%的澳洲人同意特朗普削弱了澳大利亞與美國的聯盟關係的觀點，這比2019年低了8個百分點。