韓國檢方明年年底前將追繳全鬥煥16.5億韓元資產

自首爾方面消息，韓國中央地方檢察廳6月23日決定將在明年年底前強制執行前總統全鬥煥16.5億韓元（約合人民幣941萬元）的資產，以追繳其拖欠的罰金和犯罪所得。

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據韓聯社報導，上述款項將由全鬥煥長子全宰國運營的出版社“時空社”繳清。2016年2月，法院判處“時空社”6年內向韓國國庫繳納56.93億韓元。截至目前，檢方已將全鬥煥1235億韓元的資產充公，占追繳總額的56%。

檢方已扣押現年90歲的全鬥煥位於延禧洞的私邸、其家人所持有的京畿道烏山市土地、首爾龍山區住宅及土地等價值數百億韓元的財產，並啟動司法拍賣程序。但因產權人和全鬥煥方面提出異議，法院正對此案進行審理。

此外，韓國光州地方法院刑事1庭將於14日下午在201號刑事大法庭開庭審理全鬥煥損害“五一八民運”遇難者及遺屬名譽案，被告人全鬥煥預計將再次缺席。根據韓國《刑事訴訟法》，若被告人連續兩次無正當理由缺席，法院可向被告人發送拘傳票，或僅在聽取檢方意見後對案件直接進行宣判。由於全鬥煥當天也缺席，法院可以認定被告人放棄申辯權，並有可能在聽取檢方意見後結束二審程序。

報導指，全鬥煥在2017年4月出版的回憶錄中聲稱，已故神父曹皮烏斯（Cho Pius）曾親眼目睹軍機對民眾開槍的證言純屬子虛烏有，並批評曹皮烏斯是“褻瀆神職的無恥騙子”。2018年5月3日，全鬥煥因涉嫌損害“五一八民主化運動”遇難者及遺屬的名譽被檢方不捕直訴，並被檢方求處一年半的有期徒刑。去年11月30日，光州地方法院對此案作出一審判決，判處其有期徒刑8個月，緩刑2年。之後，檢方不服判決並以一審量刑太輕為由提起抗訴。

1980年5月18日至27日，在光州及全羅南道，爆發了一次由當地市民自發的民主運動。靠政變上台的軍事強人全鬥煥下令武力鎮壓，槍口下約四千餘名平民和學生死傷，他自己卻在當年“當選”總統。1996年8月26日，全鬥煥在金泳三執政期間因鎮壓光州民主化運動和貪污罪被首爾地方刑事法院一審判處死刑並罰款2205億韓圓，後於1996年12月被首爾高等法院改判為無期徒刑，1997年12月20日，因金大中的建議，被金泳三赦免。