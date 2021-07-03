緬甸政變軍頭今天過生日 抗議民眾燒其畫像送葬

周六，緬甸支持民主的示威者通過焚燒2月1日奪取政權的軍政府領導人的畫像和舉行他的 "葬禮 "來紀念他的生日。據當地一個非政府組織稱，自廢止文職領導人昂山素季的政變以來，緬甸不斷出現示威、罷工和其他形式的抗議活動，儘管血腥鎮壓已導致近890人死亡，6500人入獄。

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據法新社今天報道稱，周六是敏昂萊將軍的生日，許多人在社交網絡上發布了mohinga（緬甸傳統上在葬禮上提供的麵條湯）的照片。

據一位仰光居民告訴法新社， "我為他的生日做了莫辛格，因為我希望他早日死去，"他補充說，"這麼多無辜的人因為他而失去了生命。因此，如果他死了，整個國家都會很高興。"

在該國第二大城市曼德勒，抗議者焚燒軍政府領導人的照片，並放火焚燒模擬棺材，慶祝其 "葬禮"。

敏昂萊周六年滿65歲，根據2008年的憲法，他本應在這個年齡退休，但他仍然是武裝部隊的領導人。一些分析家認為這是政變的一個因素，因為軍方支持的政黨在去年的議會選舉中的失敗關閉了他退休後繼續執政的大門。甚至在政變之前，敏昂萊就已經被國際社會所排斥，被認為對2017年針對羅興亞人的殘酷鎮壓負有主要責任。

敏昂萊對穆斯林少數民族的仇恨言論導致他被禁止登用臉書。聯合國調查員呼籲以種族滅絕罪對他和其他高級軍隊官員進行審判。

據法新社說，敏昂萊一直否認這些指控，稱軍事行動對於打擊羅興亞族叛軍是必要的。