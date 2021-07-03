金正恩怒懲軍方高官 傳涉中國邊境食品醫藥走私

朝鮮領導人金正恩於 2021 年 6 月 18 日在朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第三次全體會議上發表講話。金要求他的政府與拜登政府對話和對抗做好準備。

朝鮮官媒日前透露，朝鮮領導人金正恩以防疫不力導致“嚴重事件”為由懲處數名高層官員，最高級別罷官至軍委副委員長。消息人士今天指出，這次懲處可能與北朝鮮軍人參與中國邊境走私有關。

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據這也是今天報道說，金正恩懲處高官防疫不力，傳涉及軍人走私。韓國媒體朝鮮日報今天引述消息人士說法，北朝鮮從去年1月底為防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19）封鎖邊境，在物資缺乏狀況下，原本應監控邊境封鎖狀況的北朝鮮軍人與中國邊境參與走私活動的狀況愈見增加，可能就是金正恩所指的“嚴重事件”。

朝鮮中央通信社（KCNA）6月30日的消息只說懲處的理由是勞動黨高層官員進行防疫工作不力，導致危及國家和人民安全的“嚴重事件”，但未說明確切事件細節。

據消息人士指出，北朝鮮軍人收受賄賂協助或參與走私的非法行為，造成多名軍方高層官員受牽連，包括去年被封為人民軍元帥的李炳哲和樸正天。也有消息推測，可能是軍糧運送分配過程發生問題，或是部分防疫物資遭侵吞。

北朝鮮長時間封鎖邊境，使境內原就不寬裕的經濟及糧食狀況更加惡化。金正恩6月在勞動黨中央委員會全體會議上坦言，受去年颱風影響，北韓糧食狀況緊張。

據中央社說，北朝鮮勞動新聞今天以“為糧食鬥爭就是為祖國鬥爭”為題，強調確保糧食充足的重要性，“米要夠多，才能維持自尊與自立”。

據韓聯社報道說，在朝鮮國務委員會委員長金正恩6月29日以防疫工作怠慢為由免去政治局常務委員等部分高幹職務的情況下，最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、勞動黨組織書記趙甬元和內閣總理金德訓保持職位，黨中央軍事委員會副委員長李炳哲疑被罷免。

據朝中社2日報道，崔龍海1日主持召開第14屆最高人民會議常任委員會第15次全體會議。與會人員一致通過《金屬工業法》《化學工業法》《器械工業法》《毒品犯罪防止法》和《人蔘法》修正案，還舉手錶決罷免並選舉政治局常委、委員、候補委員、黨中央書記。政治局常務委員共有5人，包括金正恩、崔龍海、趙甬元、金德訓和李炳哲。考慮到崔龍海當天主持召開全體會議、趙甬元在會上嚴批幹部、金德訓在卸任並選出常委委員的環節舉手錶決，三人可能留任。但李炳哲低頭未舉手，他被罷免的可能性較大。

朝鮮勞動黨中央委員會政治局上月29日召開擴大會議並批評稱，幹部防疫工作怠慢而發生“重大事件”，因此決定免去部分政治局常務委員、委員、候補委員和黨中央委員會書記，並調動、任命國家機關幹部。但人事任免詳情不得而知。