緬甸：在軍隊與反對派的衝突中25人死亡

緬甸2月1日的政變之後，越來越多的居民拿起武器反對軍政府，周日據村民報告，在中部地區爆發的村民與軍隊的衝突中，有25名反對軍政府的戰士和平民被殺。

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據當地一個非政府組織稱，自推翻平民領袖昂山素季的軍事政變以來，緬甸一直受到動亂的困擾，已經造成890人死亡。

在一些地區，平民自發組織成立 "防衛團體"，與軍政府作戰，最常見的是使用獵槍或自製武器。

在中部城市實皆的周邊地區，這些團體與軍隊之間的小規模衝突有所增加。周五，德帕因鎮爆發了戰鬥。

據法新社採訪的居民說，乘坐卡車的士兵向叢林附近的一個村莊開火，試圖趕走當地防衛團體的成員。

一位村民稱聽到了26次開火。還說："軍人向路上和村裡所有移動的東西開槍"；最後他補充說，受害者中還有平民。

據另一位證人說，村民們一直等到第二天才出門，清點受害者人數，他在德帕因鎮附近幫助收集屍體。他說，"我們首先發現了九具屍體，並在星期六之前將其掩埋"，此外，其他人發現了八名受害者。周日，又有8具屍體被發現。

這位證人還說："我注意到，死者中的大多數人都是頭部中彈。"另一位參與掩埋屍體的人向法新社證實了這一看法。

根據同一消息來源，該地區的軍事存在正在加強，導致數以千計的居民流離失所，他們擔心再次受到攻擊。

英國廣播公司（BBC）的緬甸語報道了類似的傷亡情況。

緬甸官媒則稱，正在巡邏的士兵遭到了伏擊。據《緬甸全球新光報》報道，士兵們擊退了 "武裝恐怖分子"，後來找到了 "四門迫擊炮和六支槍"。

該報說，在實皆地區的另一次襲擊中，一名安全部隊成員被殺，當局正在 "努力穩定該地區的局勢"。

儘管面對武力鎮壓的威脅，抗議者仍然每天上街挑戰軍政權。周日在實皆，居民們舉行了簡短的集會，行三指禮，這是反抗的象徵。