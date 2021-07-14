中國海軍情報船靠近美澳聯合軍演海域 莫里森：非常警惕

據澳大利亞廣播公司（ABC）報導，美澳2021年“護身軍刀”（TS21）演習於星期三正式開始，澳大利亞軍方正在密切跟蹤一艘航向昆士蘭附近海域的的中國情報船。澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）當天表示，對這艘船“非常警惕”。但他補充說，澳洲政府“不反對”該船隻進入國際水域。

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根據澳大利亞國防消息人士的說法，這艘“輔助通用情報船”（AGI）為中國海軍“天王星”號，預計將於周五航抵昆士蘭外海。報導指，“天王星”號預計將對7月14日正式開幕的美澳“護身軍刀”實施監視。預計這艘艦艇將留在澳大利亞領海外，但將在澳大利亞珊瑚海專屬經濟區內，以監視為期兩周的軍演。

報導稱，“天王星”號配備有先進的通信系統，還能能夠收集和攔截無線電信號，船上幾個用於保護衛星天線的球形天線罩清晰可見，讓其外形獨特。

“護身軍刀”被稱為“澳大利亞最大規模的作戰演習”，澳方還邀請了加拿大、日本、新西蘭、韓國和英國的部隊參加今年的演習活動。他們的活動將包括兩棲登陸、地面部隊演習、城市行動以及空戰和海上行動。

澳大利亞國防部長彼得·達頓（Peter Dutto）證實，中國海軍通用情報船“天王星”號正在通過托雷斯海峽接近澳大利亞東海岸，澳大利亞軍方幾天來一直對其進行監視。他說，該艘船隻的到來是“中國人在過去幾年所做事情的重複”，秘密的和公開的活動都與以前的“護身軍刀”演習有關。

達頓說，“我們完全預料到在演習期間會有一艘此類艦艇抵達，並為它的存在做好了計畫，就像我們在每次重複所做的那樣。類似船隻的存在並沒有對 2017年或 2019年的‘護身軍刀’演習造成影響，我們相信它也不會妨礙今年的演習。”

一位不願透露姓名的澳大利亞軍方官員表示，“天王星”號在刻意保持低調。他說，“這艘船目前處於全面的無線電管制（EMCON）狀態，只發出絕對必要的信號。”

莫里森周三在接受悉尼2SM廣播電台採訪時說，對這艘船“非常警惕”。但他補充說，澳洲政府“不反對”它在國際水域出現。

莫里森說，“我們不......我們不提出任何問題，就像我們認為當（任何人）；無論是我們還是美國人、英國人、法國人或其他任何人，駛過南中國海時，不應該提出任何問題”。

莫里森補充說，“當然，我們看着他們。我們意識到了這一點。他們也在觀察我們。”