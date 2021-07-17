首爾回應中方大使駁韓總統候選人涉“薩德”發言

自首爾方面消息，韓國外交部官員7月17日就中國駐韓大使邢海明針對韓國下屆總統熱門人選、總統候選人、前檢察總長尹錫悅涉“薩德”反導系統的發言表示，駐外外交機構對駐在國政壇人士的發言發布立場時應採取謹慎態度，以免影響到兩國關係發展。

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據韓聯社報導，尹錫悅14日在接受韓國《中央日報》採訪時表示，部署“薩德”反導系統是國家主權行為。他提出，若中國想要求撤銷“薩德”部署，應先撤銷在本國邊境部署的遠程雷達。邢海明16日則於同一媒體上發表署名文章就此闡明立場。邢海明在文章中指出，中國的雷達不會威脅到韓國，樸槿惠政府時期作出部署“薩德”的決定損害了中韓間的戰略互信。

就薩德問題，邢海明寫道，“我願再次強調，美國在韓部署薩德嚴重損害中國的安全利益，中國人民對此感到不安。而且完全超出韓國防禦北方導彈的需要。採訪提及中國的雷達，我不理解其中的邏輯，因為此前從未聽韓國朋友說過，中國的雷達對韓國有什麼威脅。”他另指，“坦率說，作為長期從事中韓友好的外交官，我十分懷念薩德前的中韓關係。那時候兩國關係政通人和，一派繁榮景象。而薩德損害了中國的安全利益，當時韓國政府出爾反爾的做法也損害了中韓間的戰略互信。”

邢海明稱，“經過雙方共同努力，中韓雙方就階段性妥善處理薩德問題達成共識，中韓關係才得以重回正軌。應該深刻反思，採取措施防止事態再次惡化，並為最終化解這一問題作出不懈努力。”對此，韓國外交部認為，外國大使回應韓國政壇人士而非政府官員的言論無助於兩國關係發展，並向中國駐韓國大使館轉達了該立場。報導稱，邢海明在韓國媒體發表署名文章是否獲得中國政府批准尚不得而知。

報導提及，部分人士表示，邢海明的相關言論干涉韓國大選，亦是外交失禮。最大在野黨國民力量黨議員樸振要求外交部確認這是否為中國官方立場並就此提出抗議。邢海明的文章特別提到，“韓國已進入大選季，這是韓國內政，候選人都是我們的朋友。無論誰當選下一屆總統，我們都願同其開展友好交流，共同努力，推動中韓關係不斷向好發展。我本人和中國駐韓國大使館願為此竭盡努力。”

韓國外交部官員強調，韓國政府對部署“薩德”的立場毫無變化。在韓國部署的“薩德”系統按照其本來的部署目的，不針對第三國，即不損害中方戰略安全利益。據悉，尹錫悅出生於1960年，畢業於首爾大學法學系，2019年7月至今年3月，擔任韓國檢察總長一職。他曾坐鎮指揮調查韓國前總統樸槿惠“親信干政門”一案和前總統李明博的貪腐案。據韓國民調機構Realmeter於6月24日發布的一項民調結果顯示，無黨派的尹錫悅以32.3%的支持率遙遙領先，系最熱門的下屆韓國總統人選。