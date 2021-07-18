美空軍派25架F-22至西太平洋 美在澳洲首次試射愛國者導彈

總部位於夏威夷的美國太平洋空軍司令部本周表示，本月將從夏威夷空軍國民警衛隊和阿拉斯加的埃爾門多夫·理查森聯合基地部署大約25架F-22“猛禽”戰鬥機到關島和提尼安島地區，執行一項名為“太平洋鋼鐵·2021”（Pacific Iron 2021）的演習行動。此外，美國陸軍太平洋防空和導彈防禦部隊與澳大利亞國防軍同行合作，於7月16日完成了在澳洲本土的首次愛國者地對空導彈發射。

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美國太平洋空軍司令官威爾斯巴赫（Ken Wilsbach）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，“我們從未在太平洋空軍作戰地區部署過這麼多的猛禽戰鬥機。”F-22是具有隱身作戰功能的第五代戰鬥機，也是世界上最先進的戰鬥機之一，美國空軍本月派遣20多架該戰機參加西太平洋的一次演習，是一次不同尋常的大規模部署。

正當中美在台海和南海等太平洋熱點地區關係緊張之際，美國部署大量F-22參加演習是在向北京直接傳遞信息。這一觀點來自美國太平洋司令部聯合情報中心前作戰主任舒斯特爾（Carl Schuster）。他表示，正常情況下，F-22的部署數量為6至12架。舒斯特爾稱，“太平洋空軍正在證明，他們可以在短時間內部署比（中國）目前全部庫存數量相同或是更多的第五代戰鬥機。”

報導指，中國空軍大約有20至24架可操控的第五代戰鬥機，中國在這方面的能力正在快速提升。報導援引美國空軍的統計稱，美國目前擁有大約180架F-22，但由於維護需求等原因，只有約一半的飛機能夠同時執行任務。因此，此次美國派遣了約25%的F-22參加“太平洋鋼鐵·2021”演習。

美國太平洋空軍司令部的一份聲明稱，此次“太平洋鋼鐵·2021”演習是為了支持美國國防部於2018年發布的《國防戰略報告》。該戰略要求美軍成為一支“更具致命性、適應性和復原力的力量”。在此次演習中，還有來自愛達荷州山之家空軍基地的10架F-15“攻擊鷹”戰鬥機和來自日本橫田空軍基地的兩架C-130J“大力神”運輸機將加入F-22戰鬥機，以充實美國空軍所謂的“敏捷作戰行動”的機隊。

報導稱，“敏捷作戰行動”概念旨在將美國作戰飛機和其他作戰資產分散到整個地區的機場，以提高它們在敵人導彈襲擊下的生存能力。美國在西太平洋的大部分作戰空中力量都集中在沖繩的嘉手納空軍基地或關島的安徒生空軍基地等大型軍事設施。

另據了解，正在參加美澳2021年“護身軍刀”（TS21）演習的美國陸軍太平洋防空和導彈防禦部隊與澳大利亞國防軍同行合作，於7月16日在昆士蘭的淺水灣訓練區完成了在澳洲本土的首次愛國者地對空導彈發射。

來自美國陸軍的聲明稱，“在歷史性的第一次演習中，駐紮在日本和關島的第38防空炮兵旅、第94陸軍航空和導彈防禦司令部的士兵用愛國者導彈成功打擊了無人機目標，這是澳大利亞與美國最大的軍事演習‘護身軍刀’的一部分。”

除美國和澳大利亞外，今年的演習還有來自加拿大、日本、新西蘭、韓國和英國的參演部隊，印度、印度尼西亞、法國和德國的代表團將觀摩演習。此次演習包括部隊後勤活動、兩棲登陸、地面部隊演習、城市行動、空戰和海上行動。活動將於7月18日至31日在昆士蘭州各地達到高峰。