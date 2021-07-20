中港東奧參賽隊歷來規模最大 中國有望獎牌榜奪亞 香港得獎機會歷來最大

東京奧運會將於本周五揭幕，中國大陸派出431名選手參賽，而香港則有46名運動員參與競逐，兩地均是歷來境外最大規模的參賽團隊，台灣的68人蔘賽隊則是有紀錄以來的第三大規模。香港特首林鄭月娥表示，這是香港有史以來參賽運動員人數最多的一次，有體育界人士對她說，今屆將是香港運動員有史以來得到獎牌機會最大的一次，期望運動員全情投入，儘力比賽。

廣告 繼續瀏覽後續

林鄭月娥今(20日)早出席會議前，站在「支持香港運動員」的粉紅色宣傳布景板前表示，港府花一年多時間磋商及購入奧運轉播權予五個電視台轉播，預計未來數星期會有幾千小時的奧運節目在不同電視台播放，康樂文化事務署亦會在港九新界設立直播區，讓市民一同觀賞賽事，支持中國國家隊和中國香港隊，並為他們打氣。

香港在1996年、2004年和2012年先後奪得1金、1銀、1銅，但2016年則沒有獎牌進帳。數據科技公司Gracenote 4月時根據2016年奧運成績推測東奧獎牌榜成績，指香港可能奪得5面獎牌，分別是「牛下女車神」李慧詩在單車賽中奪1金1銀、香港代表隊於乒乓混雙及女團分別掛銅，以及「飛魚」何詩蓓在游泳賽中摘下銅牌。

中國有望在獎牌榜上奪亞

根據Gracenote的預測，美國、中國及俄羅斯將位居獎牌榜前三名，主辦國日本則會在金牌上有「大躍進」，取得歷史新高的34面金牌。

被Gracenote看好在獎牌榜上奪亞的中國代表隊，今屆派出133名男運動員和298名女運動員參賽東奧，比2008年北京奧運會的639人為少，但卻是參與境外比賽規模最大的一次，連教練、領隊、隊醫等工作人員計算在內，中國代表團總人數更高達777人。

除了規模最大，中國有經驗的奧運選手比例亦高達三成二。在431名運動員中，有138人曾參加往屆奧運，當中絕大部分曾參加2016年裡約熱內盧奧運，為當年26面奧運金牌進帳19面。各運動員將在30大項225個小項比賽中爭奪獎牌，為境外參賽小項最多的一屆。而他們肯定不會奪獎的，是中國隊沒有參與的3大項114小項賽事，即衝浪、棒壘球和手球。

中華台北隊今次有68人蔘賽東奧運的18個大項賽事，能否取得比上次里約奧運1金2銅更好的成績，留待8月8日東奧結束時揭曉。