韓國總統文在寅放棄奧運期間訪日

韓國總統府19日宣布，總統文在寅放棄配合東京奧運會開幕式訪日。據透露，文在寅對此表示“遺憾”，並願意隨時舉行日韓首腦會談。

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韓國方面認為，訪日的前提條件應該是舉行能夠就兩國懸而未決問題取得成果的首腦會談，但雙方磋商的結果表明，要取得這一成果很困難。

韓國總統府國民疏通首席秘書官、青瓦台發言人樸洙賢、20日在接受韓國廣播節目採訪時透露了這一點。據樸洙賢介紹，文在寅總統訪日意願強烈，決定放棄時表示“非常遺憾”，他說，“我希望兩國領導人能夠隨時會面”，並指示“應進一步推動事務級別的討論”。

與此同時，韓國外交部第一次官崔鍾健20日上午前往日本，出席將於21日舉行的日美韓副外長級會談。韓國方面還計畫由文化體育觀光部長官黃熙作為政府代表出席奧運會開幕式。

另據韓國的電視台16日報道稱，駐韓日本大使館的高官在接受採訪時發表了不妥言論，大意是說韓國總統文在寅圍繞日韓關係獨自打心理戰。

20日，韓國市民團體“積弊清算人民參與聯合”以對文在寅總統對日本的態度做不適當的發言，將日本駐韓大使館總公使相馬尚弘，以侮辱和損害名譽向警察廳國家搜查本部告發。

據說相馬在與韓國媒體的會談中通過性的表現形式批評了文總統在改善韓日關係方面的作為。

日本大使館方面17日表示，日本駐韓大使相星孝一對相馬給予了嚴重提醒。

首相菅義偉19日就文在寅放棄訪日在官邸向記者團表示，“關於其背景，我並無闡述的立場”，稱相馬的發言“作為外交官是極其不合適的發言，令人遺憾”。日本政府19日開始探討擬近期調動相馬。