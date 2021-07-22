奧斯汀：走訪東南亞將強調美國仍是一個可靠的夥伴

美國國防部長奧斯汀 （Lloyd Austin ）將於7月23日出發對阿拉斯加、新加坡、河內及馬尼拉進行訪問。奧斯汀21日在與美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）出席記者會時表示，在到訪東南亞國家期間，他會向地區領導人表明美國對中國在南中國海行為的看法，並向地區盟友和夥伴們重申美國繼續是一個可靠的夥伴、一個關鍵時候會出現的朋友。

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奧斯汀在開場白中為此次出訪作出預熱，他將是首位到訪東南亞國家的拜登政府閣員。奧斯汀說，“我想首先簡要談談我本周晚些時候對我們的優先戰區的訪問，這當然是印太地區，然後我將就阿富汗問題補充幾句，這是我們這裡所有人都非常關心的問題。”他說，“首先，我想說我期待着作為國防部長對該地區的第二次訪問。這一次，我們將前往東南亞，我很高興有機會親自與那裡的領導人接觸。”他補充說，“我特別期待在新加坡做主旨發言，介紹我們如何加強我們在印太地區無可比擬的戰略資產之一，即我們強大的盟友和夥伴網絡。接下來，我將在越南和菲律賓停留，在那裡我將與我的同行和其他領導人會面。”

奧斯汀說，“因此，這將是一次繁忙的旅行。我們和我們的夥伴在這個充滿活力的地區不乏共同的國家安全利益，我將攜帶幾個關鍵信息和議程項目。首先，美國仍然是一個可靠的夥伴，一個在關鍵時刻出現的朋友。”他說，“我們長期以來一直在那裡維持穩定，讓該地區的主權國家作出自己的選擇，而今天，我們已經緊急行動起來，幫助我們的夥伴解決新冠疫情問題，並在之後重建得更加強大。”他續稱，“我還將繼續為一個更加公平、開放和包容的區域秩序辯護，並為我們的共同價值觀辯護，以確保所有國家得到公平的分享。”

奧斯汀說，“我們不認為任何一個國家應該能夠主宰規則，或者更糟糕的是，把它們擲之窗外，在這方面，我將強調我們對自由的承諾--對海洋自由的承諾。我還將明確說明我們對中國在南中國海的一些無益的和毫無根據的主張的立場。”他說，“最後，我將與我們的夥伴密切合作，討論如何使我們的能力和他們自己的能力現代化，以共同應對我們都看到的一些不斷變化的侵略和脅迫形式。我將與我們的朋友討論如何 -- 我們將攜手合作，追求我們綜合威懾的新願景。”

在隨後的問答環節中，《日本經濟新聞》的記者中村亮向二人提問稱，“對奧斯汀部長，在你的東南亞之行中，中國繼續將南海軍事化，儘管美國的自由航行行動軍事演習與該地區的盟友和夥伴進行了安全合作。那麼，你將採取什麼不同的方式來改變中國在南海的行為軌跡？”他說，“對米利將軍來說，關於台灣問題，你上個月在眾議院軍事委員會上提到中國打算在2027年之前發展他們的能力來奪取台灣。你是否感到一種緊迫感，即美國和該地區的盟友，如日本，應該為台灣海峽的突發事件制定一個作戰計畫並進行聯合軍事演習？”

奧斯汀回答說，“關於海洋和天空航行自由的重要性，這真的非常重要，不僅對美國，而且對我們在該地區和世界各地的所有盟友和夥伴。”他續指，“因此，.我們已經做的和我們將繼續做的是與我們的盟友和夥伴合作，以確保我們能夠在天空和海洋中航行，你知道，我們應該有權利在按照國際法的規定。因此，我們的重點將繼續放在這上面。”他強調，“我們的重點也將繼續放在確保我們保持這些聯盟的強大，並且我們的盟友和夥伴知道他們可以依靠我們前進。這就是我將帶到該戰區的信息。”

米利說，“我認為，為了回答你關於台灣的問題，全球的地緣戰略性質在相當長的時間內一直在變化。而且我們也處於這種變化之中。”他說，“當我們向前邁進時，中國是我們美國軍人面臨的步步緊逼威脅。它現在已經被國防部長、總統和前總統指示。因此，我們正在調整我們的能力，我們的計畫，我們的訓練，我們的技能，我們的活動，等等，在軍事上考慮到中國。這一點是毫無疑問的。”他說，“我們將與日本、其他國家--韓國、菲律賓、澳大利亞以及該地區的其他盟友和夥伴進行非常密切的合作，以確保我們有適當的能力來將其應對，無論將來會發生什麼。”