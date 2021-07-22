菲律賓防長：在南中國海不太可能發生戰爭

菲律賓國防部長德爾芬·洛倫紮納(Delfin Lorenzana)7月21日在總統杜特爾特（Rodrigo Duterte ）發表國情咨文演講前的一場論壇上說，菲律賓將簽署一項“附帶協議”或附錄，以適用與美國簽訂的《訪問部隊協定》的規定。他還表示，在南中國海不太可能發生戰爭。

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美國國防部發言人約翰·柯比（John F. Kirby）19日宣布，國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)將從本周稍後時間啟程前往新加坡、越南和菲律賓訪問。這是拜登內閣成員首次出訪東南亞。洛倫紮納預計將在奧斯汀訪問新加坡和越南之後，於7月29日和30日在馬尼拉與奧斯汀會面時討論與南海有關的問題。洛倫紮納周三在出席論壇活動時表示，“即使美國和他在該地區的盟友之間的演習正在加強，我也不認為這是為了在南海問題上準備戰爭。”

洛倫紮納說，“原因很簡單：有來自中國的主要貿易（航線），根據世界銀行的數據，每年有價值超過6萬億美元的貨物通過那個地方，南中國海”。美國和菲律賓受有70年歷史的《共同防禦條約》（MDT）的約束，該條約要求雙方在這兩個長期盟友中的一方受到攻擊時向對方提供軍事援助。

洛倫紮納說，“《共同防禦條約》中有一條規定，對一方的攻擊被認為是對另一方的攻擊。因此，一個國家會對另一個國家進行援助。但是，即使美國和其在該地區的盟友之間的演習不斷加強，我不認為這是在為即將到來的南海衝突或戰爭做準備”。他說，“（因為）兩個國家，兩個超級大國，美國和中國，公開表示他們不希望在南海發生任何衝突”。

洛倫紮納在回答關於如果該地區爆發衝突，菲律賓是否會對與美國簽訂的《共同防禦條約》作出回應的問題。他說，菲律賓將遵守該條約，“我確信，在我們參與南海的任何衝突之前，那裡的任何需要援引《共同防禦條約》的事件都會在我們的立法機構、我們的政府這裡經過程序。”他還表示，預計將與奧斯汀討論美菲《訪問部隊協定》(VFA)和其他南海問題。

據美國海軍研究學會（USNI）報導，洛倫紮納說，在奧斯汀下周訪問菲律賓期間，《訪問部隊協定》將可能成為雙方一個主要的談話話題。他提出，“《訪問部隊協定》沒有被改變，文件不會被改變，但會有一些附錄，執行《訪問部隊協定》的附帶協議。”他續指，“一旦由總統簽署，它將成為附在《訪問部隊協定》上的一份正式文件”。

《訪問部隊協議》是菲美兩國在1998年簽署的重要軍事協議之一。協議規定了美方軍人、軍事相關人員以及軍事裝備進入菲律賓的條件、活動範圍以及可獲得的便利，其中包括雙方舉行軍事演習和人道主義援助的相關內容。按照雙方約定，如要終止協議，任何一方需以書面形式通過外交渠道通知另一方，在通知180天之後協議自動終止。

去年2月，菲律賓政府曾宣布將終止《訪問部隊協議》，但此後菲方提出“基於當前區域情勢的變化”，自2020年6月1日起暫停終止該協議6個月。2020年11月11日，菲方宣布再次暫停終止該協議6個月。菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr. ）今年6月14日宣布，杜特爾特決定第三次暫停終止與美國時長20年的《訪問部隊協議》。