岸信夫計畫8月訪問越南 越加舉行首次國防政策對話

自東京方面消息，日本政府相關人士7月22日透露稱，防衛大臣岸信夫已開始為8月中旬前後訪問越南一事展開協調。此外，越南與加拿大首次國防政策對話於7月23日以視頻方式舉行。

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據共同社報導，岸信夫此行將與越南國防部長潘文江舉行會談，有意就中國加強軍事施壓的東海和南海局勢以及允許海警局使用武器的《海警法》等形成共識並加強合作。雙方屆時還將就已達成實質協議的防衛裝備品和技術轉移相關協定的締結展開最後磋商。

這將是岸信夫自2020年9月就任後的首次外訪。訪問可能安排在東京奧運會閉幕的8月8日至東京殘奧會開幕的24日之間，為期數日。報導指，日方也考慮到東盟（ASEAN）主要成員國越南與中國在南海西沙群島主權問題上存在爭議，特別重視對越關係。據悉，岸信夫的訪問計畫將視新冠疫情作出最終決定。

會談中，預計雙方將確認為實現“自由開放的印度太平洋”構想開展合作，並就日本海上自衛隊艦艇在越南停靠等防務交流進行討論。此外，雙方還將圍繞朝鮮核與彈道導彈問題交換對局勢的看法，並推動與新冠疫情等防疫措施相關的防務合作。

另據越通社報導，越南與加拿大首次國防政策對話於23日以視頻方式舉行。越共國防部副部長黃春戰與加拿大國防部副部長喬迪·托馬斯（Jody Thomas）共同主持對話會。

報導稱，就地區和世界的局勢交換看法時，雙方一致強調了東海航行和飛越自由、強化法律至上等的重要性；強調所有爭端問題必須在包括1982年《聯合國海洋法公約》在內的國際法的基礎上通過和平方式解決，將其視為各國和國際社會的共同責任，為地區和世界的所有國家和平、穩定、合作與發展作出貢獻。