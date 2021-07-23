英印海軍在孟加拉灣舉行聯合軍演

英國“伊麗莎白女王”號航母打擊群在孟加拉灣與印度海軍會合，開始了從7月21日至22日為期2天的海上聯合軍演。這項演習代號為“康坎”（Konkan），印度海軍出動“薩特普拉”號(INS Satpura)隱身護衛艦、“蘭沃”號導彈驅逐艦（ INS Ranvir ）、“喬迪”號綜合補給艦(INS Jyoti)、潛艇、P-8I反潛巡邏機等主力艦機參演，雙方總共出動12艘艦艇、超過30架戰機、2艘潛艇，參演總兵力達到4500人。

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英國政府的聲明稱，“在印度海軍和英國皇家海軍之間的海上合作演習中，兩國海軍將進行一系列多船、空中、海上和水下的海上演習，以及近距離的機動。這使兩支部隊能夠在秋季航母打擊群（CSG）返回印度洋時的進一步演習之前推進其互操作性和合作。聯合部隊相當於10艘艦艇、2艘潛艇、大約20架飛機和近4000名人員。”

聲明稱，“英國和印度都處於航母復興的過程中，而航母打擊群是英國聯合遠征能力的先鋒。這一聯合努力為我們的朋友提供了切實的安全保障，並對那些試圖破壞全球安全的人產生了可靠的威懾。一艘印度軍艦也將於8月與英國皇家海軍在英國海岸進行演習。”

英國第一海務大臣，海軍上將托尼-拉達金爵士（Tony Radakin）說，“這是一個見證英國皇家海軍和印度海軍在兩個大洋相遇和合作的月份；從印度洋開始，英國航母打擊群抵達，參加英國和印度的多次演習和活動中的第一次”。他說，“今年夏天晚些時候，雙方將參加在大西洋舉行的單獨演習。這一部署證明了我們海軍之間日益增長的關係的力量、能量和意義。”

英軍還通過推特公布了演習的現場畫面，展示了印度艦艇加入英國航母打擊群一起行動的畫面。英國航母打擊群官方賬號在配文中寫到，“在英國航母打擊群穿越印度洋之際，與印度海軍開展演習是‘理所當然’的，英國和印度都致力於維護海上安全自由和海上規則。”“英國和印度都在以建造新一代的、更大的航母推進海軍現代化，演習為雙方互相學習創造了機會。”

印度國防部的聲明稱，“雙邊海上演習的目的是磨練兩國海軍在海上領域共同行動的能力。由於‘伊麗莎白女王’號航母打擊群在印度洋的存在，正在進行的演習提供了參與整個海上行動的絕佳機會，包括反潛、反空和反水面作戰。這次演習還見證了F35B‘閃電’戰鬥機的首次參與，它在伊麗莎白女王號的甲板上運行。”

聲明稱，“多年來，印度海軍-英國皇家海軍的定期互動增強了他們在不斷變化的安全場景中的專業內容、互操作性和適應性。多年來實現的互操作性確保了專業交流的複雜性和規模有了質的飛躍，而皇家海軍航母打擊群在印度洋的存在又進一步加強了這種交流。”