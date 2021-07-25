印媒：中印將很快舉行第12輪軍長級會談

據印度《商業標準報》、《今日印度》7月23日引述消息人士的話報導，印中將很快舉行第12輪軍長級會談，地點在楚舒勒，以敲定下一階段在拉達克東部脫離接觸的協議。《今日印度》和《印度時報》24日則報導稱，在過去數月中，印度陸軍已將其負責查謨和克什米爾地區反恐行動的部隊轉移到拉達克東部地區，人數大約1.5萬人。

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報導引述消息人士的話說，中方曾建議在7月26日與印方舉行第12輪軍長級會談。然而，印度要求制定新的會談日期，因為印度軍隊在這個時候將忙於與卡吉爾戰爭勝利紀念日(Kargil Vijay Diwas)有關的活動。一位了解這一進展的印度陸軍消息人士說，“雙方正在制定新的軍事會談日期”。報導指，在這次會議上，雙方預計將討論從拉達克東部的德普桑平原、戈格拉-溫泉地區的現有摩擦點脫離。

報導指，印方已經明確表示，只有在降級同時進行，雙方撤軍的程度相同，並且該進程能解決雙方的安全問題時，印度才會同意降級。印度外交部發言人阿林丹·巴奇（Arindam Bagchi）說，外交部長蘇傑生（S Jaishankar）在最近與中國外長的會晤中同意“儘早”召開下一輪軍長級會談。他說，“你知道蘇傑生部長於7月14日在杜尚別與中國國務委員兼外長王毅在上海合作組織外長會議期間會面。兩位領導人商定，應儘早召開下一輪軍長級會談”。

巴奇說，雙方同意在會議中，印度和中國應討論所有剩餘問題，並尋求“雙方都能接受的解決方案”。他說，“還有一項諒解是，雙方將繼續確保當地的穩定，任何一方都不會採取任何可能加劇緊張局勢的單邊行動。”巴吉補充說，蘇傑生回顧說，雙方都同意，延長實際控制線（LAC）地區的現有局勢不符合任何一方的利益，而且它“明顯地對雙方關係產生了負面影響”。

巴奇說，“蘇傑強調，維護邊境地區的和平與安寧是1988年以來（印中）關係發展的基礎。去年試圖改變現狀，也無視1993年和1996年協議中的承諾，這不可避免地影響了兩國關係。因此，雙方在充分遵守雙邊協議和議定書的情況下，努力早日解決拉達克東部沿線的剩餘問題，是符合雙方利益的”。

另據《今日印度》24日報導，“幾個月前，以查謨和克什米爾地區為基地的反恐部隊的大約15000名士兵被調往拉達克地區，以應對中國的侵略。”消息人士補充說，這些部隊已經在拉達克地區部署了“相當長的一段時間”，並將協助設在列城的14軍總部有效地應對中國軍方的任何未來行動。

報導稱，鑒於去年雙方發生的衝突，印度已經增加了部隊的部署。拉達克地區現在有兩個整編師，而不是一個師，同時還有額外的裝甲部隊和其他部隊。印度陸軍第17山地打擊軍最近得到了一個重大的提升，即增加了10000名士兵和火力，以執行其在印中邊境的任務。

報導稱，自去年以來，印度和中國軍隊在邊境地區部署了大量部隊。以馬圖拉為基地的第1軍的編隊也被調整到印度北部邊境，而其一個裝甲編隊將繼續留在那裡。目前，雙方正在就進一步脫離接觸和緩和該地區其他摩擦點進行會談。