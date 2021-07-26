英國伊麗莎白女王號航母打擊群現身南海邊緣

據美國海軍研究學會（USNI）網站7月25日報導，英國皇家海軍“伊麗莎白女王”號航母打擊群 (CSG21)正在進入南中國海，一些隨行艦艇已經在“伊麗莎白女王”號航母（R08）之前航行。在與印度海軍於7月21日至22日在孟加拉灣舉行的“康坎”演習（ Exercise Konkan ）結束後，該航母打擊群已分解為不同的部分。

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報導稱，除了航母，這支艦隊還包括兩艘45型驅逐艦“保衛者”號（HMS Defender）和“鑽石”號（HMS Diamond），兩艘23型護衛艦“肯特”號（HMS Kent）和“里士滿”號（HMS Richmond），以及兩艘支援艦，“維多利亞堡”號綜合補給艦（RFA Fort Victoria，A387)和“泰德斯普林斯”號艦隊油水補給艦（RFA Tidespring，A136)，再加上一艘核潛艇。以及在航母上搭載8架英國購買的F-35B戰鬥機。

報導指，截至周日上午，據船舶自動識別系統顯示，“保衛者”號停靠在文萊的穆阿拉（Muara）海軍基地，而“泰德斯普林斯”號在離開新加坡後，目前正駛向南中國海。兩艘船都在當地時間24日經過新加坡，“泰德斯普林斯”號當天停靠在新加坡以補充補給，而“保衛者”號則前往文萊。與此同時，“里士滿”號於24日在安達曼海與泰國皇家海軍護衛艦“甲布里”號（HTMS Kraburi-457）進行了交彙演習。

另外，航母“伊麗莎白女王”號及其剩餘的水面護衛艦隊於當地時間25日在馬六甲海峽與馬來西亞皇家海軍的兩艘“萊丘”級（Lekiu）護衛艦“萊吉爾”號（KD Lekiu-FFG30）和“傑貝特”號（KD Jebat-FFG29）進行了交彙演習。這兩艘船都是在英國建造的。

據船舶自動識別系統顯示，“維多利亞堡”號在馬六甲海峽行駛，在由“肯特”號、美國海軍的“沙利文”號伯克級宙斯盾驅逐艦（DDG-68）和荷蘭的“埃弗森”號護衛艦（HNLMS Evertsen，F805）組成的艦隊前面有一段距離，“伊麗莎白女王”號緊跟在這三艘護衛艦後面。在作者撰寫本文時，這些船隻正處於馬六甲海峽的下端，靠近馬六甲市。同時，當地時間25日中午，英國皇家海軍“機警號”核潛艇（HMS Artful）被發現穿過新加坡海峽，前往南中國海。

報導稱，“伊麗莎白女王”號預計將在新加坡停靠，因為此前有報導提到新加坡是其停靠站之一。美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)在同一時期到訪新加坡，奧斯汀在27日晚間發表了第40屆國際戰略研究所富勒頓講座，儘管到目前為止，沒有跡象表明奧斯汀在訪問新加坡期間是否會與英國的航母打擊群進行任何接觸。