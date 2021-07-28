傳兩韓磋商討論舉行首腦峰會 韓國總統府予以否認

據路透社報道，三名韓國政府消息人士表示，韓國、朝鮮正在就重開平壤去年炸毀、位於開城工業區的兩韓聯絡辦公室、以及舉行峰會恢復雙邊關係等議題進行談判。韓國總統府青瓦台28日則否認了外媒所謂“韓朝籌開文金會”的報道。

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路透社報導說，由於此事具外交敏感性，要求匿名的消息人士表示，韓國總統文在寅和北韓領導人金正恩四月起進行數次信函來往溝通，探討該如何改善緊張關係。這些討論表明，兩韓過去一年惡化的關係已有所改善。2018年兩韓曾舉行3次高峰會，承諾為實現和平與和解努力。

兩韓會談可能也有助於重啟陷入僵局的朝鮮與美國談判。這項談判旨在讓朝鮮放棄核子及彈道導彈計畫，並以解除制裁作為交換。兩名消息人士表示，雙方正在討論在板門店停戰村重建兩韓聯絡辦公室。消息人士表示，他們也正在尋求舉行文在寅和金正恩兩位領導人的峰會，但由於冠狀病毒疫情的關係，尚未提出時間框架或其他細節。

朝鮮沒有通報任何確診病例，但實施多項嚴格措施，包括關閉邊界，將疫情視為關乎國家生存的問題。一名消息人士表示：“會談仍在進行中，COVID-19 應該是最大的影響因素。面對面會談是最好的，但希望情況會變更好”。

據韓聯社報道， 韓國總統府青瓦台周三否認了外媒所謂“韓朝籌開文金會”的報道。青瓦台發言人樸炅美當天向媒體群發短信，重申韓方未與朝方討論舉行首腦會談，有關外媒報道不屬實。韓朝顯現重啟對話跡象後，坊間猜測文在寅和金正恩將舉行第四次首腦會談。還有輿論認為，出於防疫考慮，文金會可能以視頻連線方式舉行。但青瓦台前日發布首腦互致信函和通信線路恢復消息時就已經表示，韓朝雙方沒有討論首腦會談事宜。

此外，韓國外交部長官鄭義溶28日出席國立外交院主辦的2021年外交安保研究所國際問題會議時表示，韓朝通信線路時隔13個月恢復，鮮明地體現了南北領導人恢復互信、重新發展關係的決心。鄭義溶表示，韓國政府將竭盡全力促使韓朝首腦之間前一天達成的“7·27協議”成為雙方改善關係，進而改善朝美關係的契機。韓半島和平進程應沒有停頓繼續前進，韓國政府將沉着從容而又全力以赴地爭取可持續發展的成果。

鄭義溶就五月份的韓美首腦會談表示，拜登總統闡明了支持韓朝對話、接觸、合作的立場，重申了韓朝關係與朝美關係要形成互相促進的良性循環的立場。朝鮮似乎正在為打開對話之門進行準備。在河內金特會破裂後，朝鮮仍然在核試驗、遠程導彈試射方面保持克制。鄭義溶還流露出願與中國、日本合作解決朝核問題的意向，並稱朝鮮核與導彈問題是需要與日本、美國共同解決的重要課題。