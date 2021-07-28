王毅在天津會見阿富汗塔利班高層 雙方各有承諾

隨着美國和盟友逐步完成撤軍的進程，塔利班勢力不斷增強，圍繞阿富汗及地區局勢發展成了國際地緣政治角力的另一個核心。中國日前高規格接待阿富汗叛軍塔利班的代表團，而正在印度訪問的美國國務卿布林肯在強化與印度關係的同時也高度關注阿富汗與中國的局勢。

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美國與北約撤軍為北京留下真空

7月6日，美國中央司令部宣布，美國從阿富汗的撤軍工作“已完成90%以上”。美國總統拜登宣布，美國已經"達到了在阿富汗的目標"，即打擊恐怖主義威脅。美軍從阿富汗撤軍將"在8月31日完成"。隨着美軍及盟友的撤出，當地伊斯蘭極端組織塔利班開始攻城略地，阿富汗未來局勢令人擔憂。另一方面，北京準備通過“一帶一路”倡議，填補美國和北約軍隊離開後留下的真空。

曾經存在於1996-2001年塔利班政權建立在對伊斯蘭規則的極端解釋上。9.11事件後拒絕交出基地組織領導人本·拉登，在幾乎整整20年前被以美國為首的國際聯盟推翻。目前隨着美軍的撤出士氣大漲，在不到三個月的時間裡以閃電速度征服了阿富汗的大片領土，而阿富汗政府軍毫無阻攔之力，目前除了首都喀布爾之外，正規部隊基本上只控制了一些省會和主要道路，現狀引起了人們對塔利班權力回歸的擔憂。

中國黨媒環球時報主編胡錫進日前突然在微博帳號上炫耀稱：“在美軍撤軍之際，塔利班發言人表示中國是阿富汗的朋友，他們歡迎中國前往阿富汗投資，並認為這是外交的厲害與穩重 。”胡錫進話音剛落，阿富汗叛軍塔利班的一位發言人周三告訴法新社，塔利班的一個代表團在中國會見了中國外交部長和中國高級外交官。

塔利班領導在天津見到王毅 雙方各有承諾

塔利班發言人穆罕默德·納伊姆說，在本周二開始的為期兩天的訪問中，由塔利班第二號人物巴拉達爾毛拉率領的九人代表團 "分別與中國外交部長王毅、副外長和中國阿富汗問題特別代表就和平進程和安全問題進行會談。中國外交部新聞發言人趙立堅周三證實，中國國務委員兼外長王毅在天津會見了阿富汗塔利班代表團成員，並表示中國尊重阿富汗領土完整。王毅上周末也是在天津與到訪的美國外交第二號人物，副國務卿舍曼進行了語氣十分強硬的會談。

根據穆罕默德·納伊姆在喀布爾給法新社的信息中透露，塔利班 "向中國保證，阿富汗的土地不會被用來危害任何國家的安全"， 而中國官員則 "承諾不幹涉阿富汗事務，而是幫助解決問題並帶來和平"。

王毅表示，中國是阿富汗最大鄰國，始終尊重阿主權獨立和領土完整，始終堅持不幹涉阿富汗內政。王毅並稱，阿富汗塔利班是該國舉足輕重的軍事和政治力量，有望在阿富汗和平和解和重建進程中發揮重要作用。報道引述王毅說，美國和北約從阿倉促撤軍，實際上標誌着美對阿政策的失敗，這是給了阿富汗人民穩定和發展自己國家的重要機遇。

王毅在講話中也強調，“東伊運”是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，對中國國家安全和領土完整構成直接威脅。打擊“東伊運”是國際社會共同責任。希望阿富汗塔利班同“東伊運”等一切恐怖組織徹底畫清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙，發揮積極作用，創造有利條件。

習近平剛與阿富汗總統舉行電話會談

值得注意的是，中國外交部網站也報道，2021年7月16日，國家主席習近平也曾經同阿富汗總統加尼通了電話。習近平帶會談中也強調，中方堅定支持阿富汗政府維護國家主權、獨立、領土完整。這符合阿富汗人民和本地區國家的利益。

北京的擔心

據« 紐約時報 » 分析報道，雖然阿富汗的這片狹長領土幾乎不會對中國構成直接的安全威脅，但中國擔心，阿富汗秩序的崩潰可能會蔓延到該國的其他鄰國，包括塔吉克斯坦、哈薩克斯坦和巴基斯坦。王毅七月中旬到中亞訪問，阿富汗局勢就是他議程上的當務之急。紐時引述中國現代國際關係研究院的分析師李偉說， “中國不願意看到自己周邊有一個動蕩的國家，成為恐怖主義活動的土壤， “

紐時還分析指出，9·11恐怖襲擊後，美國將東突厥斯坦伊斯蘭運動（East Turkestan Islamic Movement，簡稱“東伊運”）認定為恐怖組織，這部分是為了贏得中國對美國“反恐戰爭”的支持。特朗普政府去年撤銷了對該組織的這一認定，稱沒有證據表明該組織繼續實施恐怖襲擊。中國把維吾爾極端主義的威脅作為其在新疆設立大規模拘禁營的原因之一。

關於中國這方面的憂慮，到訪的阿富汗塔利班領導人的回答可能會讓北京感到些許放心。巴拉達爾稱阿塔決不允許任何勢力利用阿領土做危害中國的事情。阿塔希望中方更多參與阿和平重建進程，在未來阿重建和經濟發展中發揮更大作用。阿塔也將為營造適宜的投資環境作出自己的努力。

路透社指出，阿富汗塔利班稱自己是一個政治、軍事組織，公開表示禁止任何組織或個人利用阿富汗領土威脅其他國家，近年同阿富汗政府和國際社會保持着對話接觸。

布林肯訪印度關注阿富汗與中國

在中國與塔利班加強關係之際，美國國務卿布林肯周三將在新德里會見印度領導人，也討論對阿富汗和中國的共同關切，並確認印度作為美國盟友的關鍵作用。拜登政府希望印度能夠在穩定阿富汗局勢方面發揮作用。

印度是20年前塔利班倒台後建立的阿富汗政府最堅定的支持者之一，它擔心後者重新掌權，這將使阿富汗成為反對新德里的極端分子的天堂。