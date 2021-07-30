英國防部：伊麗莎白女王號航母打擊群南海合法航行

據美國有線電視新聞網（CNN）7月30日報導，英國皇家海軍“伊麗莎白女王”號航母打擊群（UK CSG 21）近日進入南中國海。美國海軍推特28日發表推文證實，“伊麗莎白女王”號艦載美國海軍陸戰隊F-35B“閃電II”戰鬥機在南海進行了飛行甲板操作。該航母編隊在南海的行蹤也多次被衛星捕獲。

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美國海軍周三發布的推文寫道，“海軍陸戰隊第211海上戰鬥攻擊中隊於南中國海在‘伊麗莎白女王’號上進行飛行甲板操作。”推文稱，“海軍陸戰隊第211海上戰鬥攻擊中隊隸屬於‘伊麗莎白女王’號航母打擊群，包括來自美國海軍‘沙利文’號伯克級宙斯盾驅逐艦（USS The Sullivans）和荷蘭皇家海軍‘埃弗森’號護衛艦（HNLMS Evertsen）的支持。”

據悉，“伊麗莎白女王”號航母打擊群於27日前進入南海，該航母打擊群的官方推特當天發布消息稱，“我們現在已經穿越了馬六甲海峽”，這表示“伊麗莎白女王”號航母打擊群已經進入南海。

另據“南海戰略態勢感知”計畫平台28日發布的消息，當天上午8時許，衛星在萬安灘東南偏東約53.9海里處發現英國“伊麗莎白女王”號航母，正向西航行。7月30日，該智庫再次發布有關英國航母打擊群的最新監控動態，“伊麗莎白女王”號航母打擊群29日繼續北上，衛星在南沙群島西北方向為其拍下“全家福”。

中國國防部新聞發言人吳謙29日對此回應稱，中方尊重各國艦船依據國際法在南海享有的航行自由，但堅決反對有的國家出於挑釁的目的，不遠萬里派軍艦過來刷“存在感”。他稱，“中國軍隊將採取一切必要手段，予以堅決有效應對。”

英國國防部發言人則於周五表示，“（‘伊麗莎白女王’號）航母打擊群正在合法地航行在南中國海，就像全球三分之一的航運每年所做的那樣。”該發言人稱，“它正在採取最直接的路線通過國際水域，與菲律賓海的盟友和夥伴進行演習。"

英國國防部發言人稱，“我們不打算去世界的另一邊進行挑釁；我們將有信心，但不是對抗性的。”此前，英國國防部長本·華萊士（Ben Wallace）在本月早些時候訪問東京時向《泰晤士報》說，“中國在非常合法的航線上對穿越國際水域的船隻進行監視和挑戰，這不是什麼秘密。”

本·華萊士說，“我們將尊重中國，我們希望中國尊重我們，我們將在國際法允許的地方航行。”

據悉，除了航母，這支艦隊還包括兩艘45型驅逐艦“保衛者”號（HMS Defender）和“鑽石”號（HMS Diamond），兩艘23型護衛艦“肯特”號（HMS Kent）和“里士滿”號（HMS Richmond），以及兩艘支援艦，“維多利亞堡”號綜合補給艦（RFA Fort Victoria)和“泰德斯普林斯”號艦隊油水補給艦（RFA Tidespring)，再加上一艘核潛艇。以及在航母上搭載8架英國購買的F-35B戰鬥機。