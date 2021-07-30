德海軍巴伐利亞號護衛艦8月2日啟程前往印太地區

德國聯邦國防部7月29日通過聲明宣布，當地時間8月2日下午2點，德國海軍“巴伐利亞”號護衛艦（Frigate Bayern）將離港啟程前往印太地區。德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）預計將到場送行。

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聲明稱，“德國與其盟友一起，希望在印太地區展示更多的存在。從2021年8月到2022年2月，大約有半年時間，‘巴伐利亞’號護衛艦將在非洲之角、澳大利亞和日本之間的海域航行。”聲明稱，“F-123型護衛艦的部署是一種習慣性的存在和訓練巡航。過去也曾進行過類似的航行，但鑒於近代海軍歷史上最小的無儲備艦隊，自2016年以來無法進行。根據《議會參與法》，德國海軍戰艦的存在和訓練航行不需要德國聯邦議院的授權。”

聲明稱，“當下，印度洋-太平洋是地球上最重要的戰略區域。有關世界自由、和平和繁榮的重要決定是在這裡作出的。聯邦政府於2020年9月2日公布的《印太準則》的目標是加強國際合作，支持當地合作夥伴，並維護基於規則的海洋秩序。德國海軍支持聯邦政府的這些戰略目標，特別是在該地區的海上存在，以及與夥伴部隊在聯合演習和訓練中的更深入合作。通過印度洋-太平洋部署，（簡稱IPD），海軍表明它是德國的一個可靠的政治工具，可以在全世界範圍內部署。”

聲明指，“德國海軍作戰部部長舍恩巴赫中將（Kay-Achim Schönbach）就‘巴伐利亞’護衛艦即將出發一事表示：‘這是在展示旗幟，並在實地表明，德國站在其國際價值夥伴一邊，支持該地區的海上通道自由和遵守國際法的要求。總之，這意味着我們將與我們的夥伴見面並一起訓練。除其他事項外，我們還打算參與監督聯合國對朝鮮的制裁。通過這種方式，我們正在積極和明顯地支持我們對印太地區基於規則的秩序的承諾，對執行聯合國安理會決議的承諾，從而加強整個聯合國’。”