美防長致電韓日防長強調自由開放印太地區重要性

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)7月30日分別與韓國國防部長徐旭及日本防衛大臣岸信夫進行了通話。據五角大樓介紹，美韓防長在通話中一致認為保持強有力的美韓聯合防禦態勢和繼續就重要問題進行溝通的重要性，以確保美韓聯盟仍然是朝鮮半島和印太地區和平與安全的關鍵。奧斯汀亦向岸信夫強調，美國對美日聯盟的支持，並強調其在維護自由和開放的印度洋-太平洋方面的作用。

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奧斯汀在本周相繼對新加坡、越南和菲律賓進行了訪問。據韓國國防部的聲明介紹，徐旭與奧斯汀在通話中重申了牢固的韓美同盟，強調兩國密切合作的重要性。聲明稱，“此次通話中，兩國防長討論了各種防務問題，並對朝鮮半島的安全環境進行了評估。雙方還一致認為，保持強大的聯合防禦態勢和持續溝通對於確保韓美同盟成為朝鮮半島和印太地區和平與安全的重要支柱非常重要。”聲明指，兩國防長“確認了通過2021年5月韓美首腦會議取得的進展，並同意繼續共同努力，在今年秋天於韓國舉行的第 53屆韓美安保協議會議（SCM）上取得有意義的成果。”

同樣就此次通話，美國國防部的聲明還介紹稱，雙方強調了美韓之間展開更廣泛的區域合作的重要性，指出韓國的“新南方政策”與美國的印太戰略相一致。奧斯汀在本周的東南亞之行中推動了這一戰略。韓聯社的報導指，雙方的新聞稿中沒有提及是否有討論韓美聯合軍演。但考慮到韓美聯演定於下月16日舉行，雙方或就此表明意見、協調立場。據了解，美方認為為保持協防態勢要舉行聯演，但韓方希望在考慮各種因素後再做決定，以維持韓朝通信線路恢復形成的半島局勢轉好勢頭，從而促進無核化談判。

報導稱，韓方還將新冠疫情反彈視為變數。韓軍相關人士表示，美方在聯演問題上有其立場。從目前來看，推遲演習的可能性不大，更有可能調整演習規模。此外，奧斯汀周五還與岸信夫進行了通話。據日本防衛省的聲明介紹，“會議開始時，奧斯汀對東京奧運會的舉辦表示祝賀，岸信夫則對美國隊的成功表示期望。兩位部長申明，美日聯盟將通過兩國密切合作，包括在和平時期，結合各種措施，進一步加強其威懾和應對能力，以應對日益嚴峻的安全環境。”

日方聲明稱，“奧斯汀部長向我們介紹了他進行的東南亞之行，部長們肯定了與國際社會合作以維護和加強一個自由和開放的印度-太平洋的重要性，並同意兩國將在加強與該地區內外各種夥伴的合作方面發揮關鍵作用。”美國防部的聲明稱，奧斯汀在通話中“強調了美國對美日聯盟的支持，並強調了美日聯盟在維護自由和開放的印度洋-太平洋中的作用。”

美方聲明稱，“奧斯汀部長就2020年東京夏季奧運會開幕式的成功舉行向岸大臣表示祝賀，並討論了他的東南亞之行。奧斯汀部長和岸大臣一致認為需要繼續加強美日聯盟合作，以應對日益不確定的地區安全環境。奧斯汀部長和岸大臣進一步同意在3月 ‘2+2 ’會議所產生的勢頭的基礎上，在未來幾個月建立更緊密的防務合作。”