韓國稱尚未就與美國聯合軍演做決定 朝鮮警告演習損害兩朝關係

韓國國防部周一（8月2號）表示，目前正與美國就下半年聯合指揮所演習保持密切協商，但尚未做出任何決定。此前朝鮮曾警告韓國不要在韓朝關係出現解凍跡象之際舉行演習。

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韓國和美國定期舉行軍演，主要是在春季和夏季，但朝鮮長期以來一直以嚴厲批評作為回應，稱這是戰爭的預演。據朝鮮中央通訊社報導，朝鮮領導人金正恩的胞妹金與正上周日表示，如果韓國按計畫與美國進行聯合軍事演習，將損害朝韓兩國重建關係的決心，為朝韓關係前途蒙上陰影。她說朝鮮將密切關注韓方對8月韓美聯合軍演做出的決定。

路透社報道， 韓國國防部周一表示，首爾和華盛頓正在就演習進行磋商，但尚未做出任何決定。韓國國防部發言人夫勝粲（Boo Seung-chan）在一次簡報會上說，韓方對金與正的聲明沒有什麼可評論的，但關於演習，時間和方法尚未最終確定，” 他補充表示，盟國將在考慮疫情、聯合防禦態勢、計畫中的戰時作戰控制權轉移、以及“支持在朝鮮半島建立持久和平的外交努力”的問題後做出決定。

韓國統一部發言人李種珠當天在記者會上表示，任何情況下都不能讓韓美聯演引發韓半島軍事緊張，統一部始終基於這一立場，運用智慧靈活應對，今後也將繼續朝着這個方向努力。

韓朝在7月27日修復軍事通信線路，重啟通信聯絡渠道引發各種猜測，甚至認為有可能藉此機會舉行第四次韓朝領導人會談等。之後，韓國統一部30號表示，應推遲定於8月舉行的韓美聯合軍演，但軍方堅持如期舉行聯演的立場。

韓國統一部發言人還說，朝方此前也常在韓美聯演前後以官方機構或官員名義發表談話，通過各種媒體譴責並要求韓美停止聯演。因此統一部對於金與正日前的談話及其發布時間等不予評價。

美國國防部方面當天在接受該社採訪時就金與正談話表示，聯演是由韓美兩國決定的事宜，任何決策都將經雙方協商決定。

韓聯社稱，據悉，韓美仍在就按計畫實施聯合軍演進行協商，雙方計畫於8月10日至13日舉行預演性質的危機管理參謀訓練（CMST），16日至26日舉行韓美下半年聯合指揮所演習（21-2 CCPT），目前正在為此進行準備，但軍演規模和方式等將隨疫情形勢會有部分調整。

韓朝上月27日修復軍事通信線路，有可能藉此機會舉行第四次韓朝領導人會談。但金與正上周日通過朝中社發表談話時對此多出評價稱，目前南韓各界對此做出過多解讀，甚至提到朝韓領導人會談的可能性，但這是輕率的判斷。她說，韓朝修復軍事通信線只是恢復曾一度中斷的聯絡渠道，沒有其他意義。