印海軍特遣艦隊部署南海及西太平洋 首艘國產航母海試

印度國防部8月2日發表聲明宣布，為了推行印度的“東方行動”政策（Act East）並加強與友好國家的軍事合作，印度海軍東部艦隊的一支特遣艦隊計畫從2021年8月初開始在東南亞、南中國海和西太平洋進行為期兩個多月的海外部署。此外，印度首艘國產航空母艦 “維克蘭特”號（INS Vikrant）4日離開科欽造船廠，前往阿拉伯海開啟為期4天的首次試航。

廣告 繼續瀏覽後續

印度國防部的聲明稱，“印度海軍艦艇的部署旨在強調其行動範圍、和平存在以及與友好國家的團結，以確保海洋領域的良好秩序，並加強印度與印度洋-太平洋國家之間的現有聯繫。”據悉，印度海軍特遣艦隊的軍艦由拉傑普特級導彈驅逐艦“ 蘭維傑”號 （INS Ranvijay）、施瓦里克級導彈護衛艦“施瓦里克”號（INS Shivalik）、反潛護衛艦“卡德瑪特”號（INS Kadmatt）、小型護衛艦“科拉”號（INS Kora）組成。其中，後三艘是印度本土設計和製造的艦艇，配有多種武器和傳感裝置。

印度國防部稱，“在印太地區的部署期間，該艦隊計畫與越南人民海軍、菲律賓共和國海軍、新加坡共和國海軍、印度尼西亞海軍和澳大利亞皇家海軍參加雙邊演習。此外，它們還將與日本海上自衛隊、澳大利亞皇家海軍和美國海軍一起在西太平洋參加馬拉巴爾2021（MALABAR-21）多邊演習。”聲明稱，“印度海軍定期向友好國家、印太地區進行部署，以推進總理提出的‘本地區所有人的安全和增長’（SAGAR ）倡議。”

聲明續指，“此外，這些活動建立了‘友誼之橋’並加強了國際合作。這些海事倡議加強了印度海軍和友好國家之間的協同作用和協調，其基礎是共同的海事利益和對海上航行自由的承諾。除了定期停靠港口，特遣艦隊還將與友好國家的海軍一起行動，以建立軍事關係，並在開展海上行動時發展互操作性。”

印方此舉是最近幾周以來又一外國派航母或軍艦前往印太地區。此外，印度首艘本土建造的航空母艦 “維克蘭特”號星期三離開科欽造船廠，前往阿拉伯海開啟為期4天的首次試航。據了解，“維克蘭特”航母的設計工作始於1999年，2009年2月鋪設龍骨。2011年12月，“維克蘭特”為了給其他艦船騰出船塢而提前下水，隨後又返回船塢繼續建造。2013年8月，“維克蘭特”號正式下水。

這艘航母的建造成本約30億美元，原定於2014年服役，後來又推遲到2018年，但到現在仍未服役。“維克蘭特”號滿載排水量為4萬噸，艦身長262米，寬62米，最高航速28節，可持續航行8000海里。該航母有一個相當於兩個足球場大的甲板，最多可搭載約30架軍用飛機。

印度海軍發言人在推文中稱，“印度感到自豪和歷史性的一天，在其傑出的前輩在1971年戰爭中發揮關鍵作用的第50年，繼承衣缽的‘維克蘭特’號今天駛入了她的處女海試。（它是）在印度設計和建造的最大和最複雜的軍艦。接下來還有很多。”印度總理莫迪（Narendra Modi）在推特上寫道，“由印度海軍設計團隊設計並由科欽造船廠建造的國產航空母艦‘維克蘭特’號今天進行了首次出海航行。一個美妙的印度製造的例子。在這個歷史性的里程碑上，祝賀印度海軍和科欽造船廠。

印度國防部長拉傑納特·辛格（Rajnath Singh）稱，“國產航空母艦‘維克蘭特’號的首次出海是我們對自力更生國防的堅定承諾的真實證明。實現這一歷史性的里程碑，不管新冠疫情如何，都顯示了所有利益相關者的真正奉獻和承諾。印度的一個驕傲時刻。”

另據半島電視台調查小組獲得的衛星圖像、財務數據和實地證據表明，印度在毛里求斯偏遠的阿加萊加島上建造了一座海軍設施。據衛星圖片顯示，距離毛里求斯主島約1100公里、居民僅有300人的阿加萊加島上，正在建造兩座大型碼頭和一條超過3公里長的跑道。