塔利班獲得5000釋放獄犯軍力大增

阿富汗和西方官員說，因與塔利班和平談判，阿富汗政府去年在美國的壓力下釋放了5,000名前囚犯，這些人已經返回戰場，加入塔利班對全國各地城市的進攻。指揮襲擊南部重要城市拉什卡爾加的塔利班指揮官就是其中之一。阿富汗當局與美國關係因此緊張。仍然受到美國援助的阿富汗政府軍努力擊退塔利班的進攻。

廣告 繼續瀏覽後續

阿富汗全國經受塔利班軍事力量反撲形勢告急。據華爾街日報今天報道稱，指揮襲擊阿富汗重要城市的塔利班指揮官是去年在美國施壓下從監獄獲釋的。

阿富汗和西方官員說，阿富汗政府去年在美國的壓力下釋放了5,000名前囚犯，指揮襲擊南部重要城市拉什卡爾加的塔利班指揮官就是其中之一。

據阿富汗官員說，這名指揮官名叫Mawlavi Talib，他是阿富汗政府為推動和平談判而釋放的數千名前囚犯之一，這些人已經返回戰場，加入塔利班對全國各地城市的進攻。塔利班武裝分子的出現使華盛頓和喀布爾之間的關係出現新的緊張。目前，美國支持的阿富汗政府正努力在全國各地擊退塔利班的襲擊。

美國從阿富汗撤軍之前，去年與塔利班簽署了一項協議。根據協議，塔利班承諾不允許基地組織(al Qaeda)或其他國際聖戰組織利用阿富汗領土攻擊其他國家。

作為協議的一部分，美國同意釋放5,000名塔利班囚犯，以鼓勵塔利班與阿富汗政府談判並同意停火。