阿富汗國防部長遭襲擊 塔利班宣布承責

塔利班今天聲稱對周二晚上在喀布爾發生的針對阿富汗國防部長的自殺式襲擊負責，該襲擊襲擊造成8人死亡。塔利班威脅說要對阿富汗政府其他高級官員進行新的襲擊。喀布爾民眾昨天連夜示威，聲援與塔利班作戰的政府軍。塔利班與阿富汗政府軍至少在3個省份進行拉鋸戰。

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據本台在喀布爾記者Sonia Ghezali報道稱，周二晚上，巨大的爆炸聲在喀布爾的中心地帶響起，火焰噴發，高檔的希爾普爾區的一棟七層樓房上空升起了厚厚的黑煙。樓房地是國防部長和一位議員的家。一名自殺式炸彈襲擊者在汽車炸彈中炸死了自己。

在近三個小時內，阿富汗特種部隊試圖趕走企圖攻進國防部長和議員房屋的襲擊者。在阿富汗安全部隊的整個干預過程中，手榴彈爆炸，激烈的槍聲和爆炸聲不絕於耳。

據阿富汗當局稱，國防部長沒有受傷。

當天晚上9點，哭聲在夜裡出現。"阿拉-阿克巴"，從房屋的窗戶和屋頂上喊出的人影。在幾分鐘內，儘管爆炸繼續，人們在阿富汗首都的街道上組成了示威隊伍。有些人揮舞着黑色、紅色和綠色的旗幟，這是阿富汗共和國的顏色。一名網民白天在社交網絡上發布了抗議號召，儘管爆炸和槍聲直到晚上11點30分左右（當地時間）才停止，但喀布爾人民還是響應了這一號召。他們高呼口號支持與塔利班作戰的阿富汗安全部隊，塔利班於5月在全國範圍內發起了大規模攻勢。

據塔利班發言人紮比胡拉-穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在一份聲明中說："昨晚（星期二），一隊裝備有輕重武器的聖戰者對國防部長的住所進行了自殺式襲擊（...）。"他補充說："這次襲擊是針對......喀布爾政府領導人的報復性行動的開始，因為該政府在全國範圍內下令襲擊與轟炸，殺害平民。”

這是幾個月來塔利班聲稱在喀布爾發生的第一次如此規模的襲擊。2020年2月在多哈與華盛頓簽署的協議，確定所有外國士兵從阿富汗撤出，以換取至少紙面上阻止塔利班在阿富汗主要城市進行攻擊。

8月4日星期三，阿富汗首都的一位警方發言人說，在喀布爾，一枚路邊地雷在烈士和傷殘者事務部附近爆炸，造成至少三人受傷。

與此同時，塔利班和阿富汗安全部隊之間的戰鬥在三個省會城市繼續進行。西部大城市赫拉特的情況就是如此，那裡的郊區的戰鬥已經持續了好幾天。該機場在周二被一枚火箭彈擊中。同樣的事情發生在坎大哈，位於同名省會的郊區，30多年前塔利班運動就在這裡誕生。

在南部赫爾曼德省的首府拉什卡爾加，軍隊在轟炸前要求當地平民、婦孺和傷員離開他們的家。阿富汗人權委員會對平民被塔利班用作盾牌並被捲入叛亂分子和阿富汗軍隊的戰鬥中的困境表示震驚。

阿富汗空軍進行了空襲，以趕走成功滲透到該城市中心的塔利班。但據說他們躲在居民的家裡。通過電話聯繫的一位居民解釋說，他仍然和家人一起藏在地下室里。"他說："我們不能出去，商店都關門了，我們在挨餓。目擊者看到他的表弟在回家的路上遭到槍擊而死亡。"我們在街上看到有死屍。”

據該報道，自星期二以來，至少有40人喪生。仍在當地的少數人道主義組織正在努力應對緊急情況。位於喀布爾的聯合國人道主義事務辦公室阿富汗辦事處主任伊莎貝爾-穆薩-卡爾森（Isabelle Moussard Carlsen）解釋說："醫療合作夥伴、醫療非政府組織仍在當地，繼續為民眾提供支持。”