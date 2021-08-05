伊朗新總統今天宣誓就職：面對人民敦促改革考驗

伊朗新總統易卜拉欣-萊西於8月5日星期四在議會宣誓就職時正式上任。他必須組建自己的政府以獲得議員們的信任。預計這位超級保守派將處理眾多問題，尤其是人民期待變革。

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據本台報道說，易卜拉欣-萊西Ebrahim Raissi的選民期望他能迅速作出決定，以幫助他們擺脫越來越多的伊朗人正在陷入的苦難。易卜拉欣-萊西也被認為是解決嚴重影響國家財政的腐敗問題的辦法。但另一部分人首先擔心的是伊朗的自由會倒退，因為伊朗的自由已經非常有限。而伊朗議會目前正在討論一項法案，以加強對互聯網和社交網絡的控制。

在伊朗西南部，胡齊斯坦地區的示威活動於7月中旬開始，那裡嚴重缺水，氣溫可達 50度。至少已經有10人在鎮壓中死亡。一些人擔心，除非新總統首先傾向於努力贏得大多數人的信任，而這些人在他的選舉中投了棄權票，否則情況會變得更嚴重。

據國際和戰略關係研究所研究員、專家蒂埃里-科維爾（Thierry Coville）認為，無論如何，這場示威造反運動將是對易卜拉欣-萊西的一次考驗："當局知道，他們決不能重複2019年的經驗，即嚴厲鎮壓和致使數百人死亡。他們是謹慎的。即使伊朗最高精神領袖甚至說，胡齊斯坦的居民示威是正確的。因此，這將是對萊西的一個考驗，因為關乎對他是否信任問題。如果他繼續使用鎮壓--這還是他擔任司法部長時的拿手--那麼，伊朗民眾和政府之間的差距將越來越大。"

對絕大多數伊朗人來說，優先關注還在於：經濟形勢、失業、通貨膨脹甚至青年婚姻。

據本台在德黑蘭的記者西亞沃什-加齊採訪45歲的專業人士阿里所說，"這不會改變什麼。” 他說："情形甚至可能變得更糟。首要任務是解決貧窮，然後是失業。如果他們解決了這兩個問題，其他事情就會逐漸得到解決。但不幸的是，他們沒有這樣做，他們沒有考慮這些事情。”

新總統易卜拉欣-萊西Ebrahim Raissi本人對經濟形勢做出了黯淡的評估，提到了44%的通貨膨脹率或高額的預算赤字。這並不預示着局勢可能迅速改善。

許多人像阿里一樣，對新政府不抱太大期望。據31歲的街頭小販帕薩說，他希望伊朗能與美國關係正常化。他說："我們期望總統能夠改善經濟狀況。年輕人的工作。他必須考慮到單身人士。30或35歲以上的年輕人仍然是單身。他必須為這些年輕人着想。在國際上，如果我們得到與美國的協議，那將是非常好的。

據本台報道說，在國際上，西方焦慮期待美國恢複核協議談判。最高領袖在易卜拉欣-賴斯就職後立即宣布恢復談判。在新任美國總統的推動下，他們於4月首次恢復了合作。拜登的外交主管安東尼-布林肯(Antony Blinken)上周回憶說，球現在在伊朗陣營。

據國際和戰略關係研究所研究員蒂埃里-科維爾（Thierry Coville）專家對這一問題的可能進展相當樂觀。他說，"我認為，美國人已經明白，如果他們繼續要求伊朗人就伊朗的地區政策和伊朗的彈道導彈計畫展開談判，他們將不會取得進展。他們已經明白，他們必須首先回到2015年的協議中。在伊朗方面，他們的談判立場肯定會比前政府更強硬。但他們非常務實：伊朗正處於嚴重的經濟危機中，"強硬派 "非常清楚，如果美國解除制裁，特別是解除石油禁運，這將對伊朗經濟和民眾有利。因此，我認為他們都想要一個交易。"