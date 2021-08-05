德國電視一台：東京奧運會強化了中國的國家民族主義

就中國在東京奧運會上的表現以及中國網民的反應，德國多份媒體認為，奧運會在中國被政治化，並強化了中國的國家民族主義情緒。

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德國電視一台表示，東京奧運會對中國領導層來說，具有高度政治性。中國獲得的獎牌，被視為是具有國家重要性的成就，來自外國的批評則被憤怒地加以拒絕。從體育的角度來看，中國在東京奧運會上取得了巨大成功。從政治角度來看，與奧運會有關的一切都在中國受到高度重視。德國一位亞洲專家指出，中國正在經歷一種激進的民族主義。社交媒體活動促進了這一點。有意思的不是中國有這種民族主義情緒，而是政府允許它如此廣泛地傳播。

從比賽的第一天起，共產黨領導層就對任何不和諧和所謂的批評高度敏感。台灣必須以“中華台北”的名義參加奧運會，不允許播放台灣國歌。兩位中國運動員戴着毛澤東像章上台領獎。後者違反了奧運會的規定。經過多方投訴，奧組委已就毛澤東像章的問題與中國奧委會進行了交涉。中方已保證不會再發生類似事件。六個月後，冬季奧運會將在中國北京拉開序幕。中方對比賽的過度政治化，現在就已經可以預見。中國奧委會和奧運會主辦團隊幾乎全部由共產黨幹部組成。

德國編輯部網絡也認為，東京奧運會在中國被廣泛地政治化。比賽成了促進國家民族主義的工具。在乒乓球混合雙打中國隊輸給日本隊後，一群國家民族主義者在中國社交網絡上發出了憤怒的吼聲。輸給日本這個不共戴天的仇敵，讓民族主義者難以接受。中國持續13年的勝利現在被終斷，而終結這一勝利的恰恰是這個曾佔領中國部分領土並殘忍屠殺中國人的島國日本。

一位網民在微博上要求人們在腦子裡不要忘記對日本報仇雪恨。另一位網民則希望日本島最終沉淪下去。中國民族主義者的憤怒不光針對外國，甚至也針對本國的運動員。一位網民寫道，“輸給台灣是個恥辱。希望我們沒有忘記，台灣人不是我們的兄弟姐妹，而是敵人。”這一在微博上得到眾多讀者眾多的言論，在中國社交媒體上，還算是比較友好的。