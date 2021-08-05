東盟任命緬甸事務特使 美副國務卿與反對派政府代表通話

據東盟8月4日發布的第54屆東盟外長會議聯合公報顯示，東盟輪值主席國文萊任命其外交主管部長艾瑞萬(Erywan Yusof)為東盟緬甸事務特使。公報強調，東盟緬甸事務特使的作用是樹立各方之間的信任，同時提出解決緬甸危機的“五點共識”實施路線圖。此外，美國常務副國務卿謝爾曼（Wendy R. Sherman）當天與在兵變後由反對派成立的緬甸民族團結政府代表欣瑪昂（Zin Mar Aung）進行了通話。

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第54屆東盟外長會議及系列會議8月2日至7日以視頻會議方式舉行。東盟成員國包括印度尼西亞、泰國、新加坡、菲律賓、文萊、馬來西亞、越南、老撾、柬埔寨和緬甸。就緬甸局勢，東盟外長會議聯合公報指，“我們討論了緬甸最近的事態發展，並對該國的局勢表示關切，包括有關死亡和暴力的報道。我們還聽取了關於釋放包括外國人在內的政治犯的呼籲。我們歡迎緬甸對2021年4月24日東盟領導人會議的‘五點共識’的承諾，並接受及時和全面執行‘五點共識’。其內容包括緬甸各方應停止暴力並保持最大限度的剋制；各方應開始進行建設性對話；東盟將任命緬甸事務特使以促進對話進程的調解；東盟對緬甸提供人道主義援助；東盟特使和代表團應訪問緬甸。

公報稱，“有關各方開始進行建設性對話，以尋求符合人民利益的和平解決方案；東盟主席國特使在東盟秘書長的協助下，促進對話進程的調解；東盟通過災害管理人道主義救援協調中心提供人道主義援助；特使和代表團訪問緬甸，與有關各方會面。”公報表示，“我們歡迎東盟秘書長就‘五點共識’的狀況提供的最新信息。我們歡迎東盟輪值主席國任命文萊第二外交部長艾瑞萬(Erywan Yusof)為東盟主席的緬甸事務特使，他將在緬甸開始工作，包括在充分接觸有關各方的情況下建立信任和信心，並在東盟外長會議之前提供關於執行‘五點共識 ’的明確時間表。我們注意到我們的外部夥伴繼續支持東盟在迅速和全面實施‘五點共識 ’方面的努力，特別是在人道主義援助方面。”

東盟十國強調，“我們重申災害管理人道主義救援協調中心的作用，即按照東盟領導人會議‘五點共識’的規定，向緬甸提供人道主義援助。我們鼓勵災害管理人道主義救援協調中心理事會立即着手制定政策指南，以落實‘五點共識’。” 另據美國國務院周三發表的聲明顯示，謝爾曼當天與今年2月1日軍方發動政變後，成立的緬甸民族團結政府代表欣瑪昂（Zin Mar Aung）進行了通話。他們討論了為使緬甸回到民主道路而正在進行的努力，包括美國對民主運動的持續支持。 此外，雙方還討論了應對緬甸不斷上升的新冠疫情感染的努力以及向緬甸人民提供關鍵的人道主義援助。

緬甸民族團結政府由國務資政昂山素季的民選政府成員和其他反對者組成，過去一個月，由於新冠病毒感染激增，衛生系統不堪重負，緬甸的經濟已經崩潰，人道主義危機進一步惡化。與許多鄰國不同的是，在拜登政府推動的疫苗援助中，緬甸沒有從美國獲得新冠疫苗。華盛頓對緬甸軍方及其一些商業利益集團實施制裁，並與軍方領導的政府幾乎沒有接觸。同樣在當天，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與東盟外長進行了視頻會談，並呼籲他們採取聯合行動，敦促緬甸軍方結束暴力。布林肯還對東盟就緬甸事務特使的任命表示歡迎。他敦促東盟外長們推動緬甸軍政府釋放所有被不公正拘留的人，並恢復緬甸的民主之路。

聯合國秘書長古特雷斯當天在通過發言人發表的一項聲明中，歡迎東盟任命文萊外交主管部長艾瑞萬為東盟主席緬甸問題特使。他指出，這一任命是朝着執行4月24日東盟領導人會議通過的五點共識邁出的重要一步。古特雷斯在聲明中再次緊急呼籲緬甸軍方尊重人民的意願，避免暴力和鎮壓行為，並為和平、可持續發展和人權採取行動。他談到，由於緬甸面臨日益增長的人道主義需求和新冠疫情的毀滅性影響，聯合國正與國際和區域夥伴，特別是東盟合作，集中努力提供人道主義和救生援助。 古特雷斯再次呼籲確保向有需要的人提供充分和不受阻礙的人道主義援助。