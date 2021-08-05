美國和印尼啟動戰略對話 華盛頓重申支持《東盟印太展望》

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月3日與來訪的印度尼西亞外交部長蕾特諾（Retno Marsudi）舉行了會談。會後，雙方共同宣布，美國與印尼啟動“戰略對話”，兩國將致力在包括捍衛南中國海航行自由等方面共同努力。此外，布林肯4日參加東盟外長相關會議之際，美國國務院發表聲明重申拜登政府對《東盟印太展望》的支持。

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雖然美國和印尼2015年已同意建立“戰略夥伴關係”，但布林肯在與蕾特諾共同會見媒體時表示，兩國的戰略對話關係現在才真正開始。布林肯在會前告訴媒體稱，“我非常高興蕾特諾外長來到這裡，並能夠啟動美國和印尼之間的戰略對話。這是幾年前商定的事情，但我們現在實際上正在發起和啟動。”他說，“印尼是美國的一個強大的民主夥伴。我們在許多不同的方面一起工作。我們非常讚賞印尼在東盟內發出的強有力的聲音，美國在東盟的參與度很高，我們非常期待你們明年擔任二十國集團輪值主席國。我想我們將有機會討論這個問題，以及我認為我們國家之間甚至增加貿易和投資的機會，以及我們正在合作的一系列區域問題和挑戰。”

蕾特諾說，“我很高興在印尼和美國這兩個戰略夥伴之間進行首次戰略對話。對印尼來說，我和印尼都致力於推進與美國的雙邊關係，從健康到聯合國可持續發展目標，從教育到經濟以及其他方面。”她續稱，“我還想轉達我們對你們在新冠病毒大流行期間對印尼的支持的最高讚賞。 除了雙邊關係之外，作為東南亞最大的民主國家，作為東南亞最大的經濟體，印尼和美國之間強有力的夥伴關係將是你們在該地區越來越多的參與的關鍵資產”。蕾特諾說，“而美國是東盟在實施《東盟印太展望》方面的重要合作夥伴之一。我非常榮幸地成為下一任東盟-美國關係的協調員。”

就雙方會談的區域性問題，美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)介紹稱，“國務卿讚揚了印尼在東盟的領導地位，並強調了解決緬甸危機並使其恢復到民主道路的重要性。布林肯國務卿對印尼即將擔任二十國集團輪值主席國表示歡迎，讚揚印尼為支持阿富汗和平談判所做的努力，並討論了印尼提高其氣候目標的機會。兩位領導人承諾在抗擊新冠疫情、應對氣候危機、促進雙邊經貿關係、捍衛南中國海的航行自由以及繼續在網絡安全和預防網絡犯罪方面進行合作。”他續指，兩國期待着在東南亞、在聯合國以及在全世界擴大合作。

此外，布林肯周三還參加了東亞峰會與東盟外長們進行了會談。普賴斯稱，布林肯重申了美國對東盟和東亞峰會的承諾，強調了以東盟為中心的論壇在美國對自由和開放的印度洋-太平洋的願景中的重要作用。他說，“國務卿和東盟的外長們討論了支持實施《東盟印太展望》和應對緊迫的區域和國際挑戰，包括抗擊新冠疫情和維護基於規則的國際秩序。”

布林肯表示，“美國正在重振我們的多邊夥伴關係，以推進我們在印太地區的共同繁榮、安全和價值觀。”他說，“本周，我很榮幸地代表美國出席了美國-東盟外長年度會議。美國仍然堅定地致力於以東盟為中心的區域架構，我們強烈支持《東盟印太展望》。”布林肯說，“我對我們正在擴大我們強大的戰略夥伴關係的方式感到自豪。 美國致力於支持我們東盟夥伴的繁榮，並與東盟合作推進印太地區的和平、繁榮和安全。”