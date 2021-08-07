日外相在東盟地區論壇強調自由開放的印太 關注南海問題

自東京方面消息，日本外務大臣茂木敏充8月6日在出席第28屆東盟地區論壇（ARF）視頻外長會時表示，在新冠疫情嚴峻的情況下，維護和加強印太地區的法治、開放、透明和包容原則非常重要。

廣告 繼續瀏覽後續

東盟地區論壇共有27個成員，包括文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南、中國、日本、韓國、朝鮮、蒙古、印度、巴基斯坦、孟加拉國、斯里蘭卡、俄羅斯、美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、巴布亞新幾內亞、東帝汶和歐盟。

據日本外務省聲明介紹，此次東盟地區論壇（ARF）外長會周五以視頻形式舉行，持續了大約3個小時40分鐘。茂木敏充在開場白中表示， “全球疫苗免疫聯盟”（GAVI）與日本政府6月2日共同舉辦了題為“守護同一個世界”新冠疫苗獲取機制（COVAX）預先市場承諾峰會，並通過這一渠道向各國提供疫苗。他稱，日方還向他國的衛生和醫療部門提供支持，包括髮展冷鏈物流，並將繼續領導國際努力，實現公平獲得安全有效的疫苗。發言中，茂木敏充還提出，決心廣島和長崎的悲劇決不能重演，因為當天正是76年前美軍在廣島投放原子彈的日子。

聲明續指，茂木敏充表示，“在新冠疫情嚴峻的情況下，維護和加強印太地區的法治、開放、透明和包容原則非常重要。”他介紹稱，日本將根據去年日本-東盟首腦會議上發表的“關於《東盟印太展望》合作的聯合聲明”，着手開展形成《東盟印太展望》原則的項目。另就海洋問題，茂木敏充稱，“在東中國海和南中國海，以武力改變現狀的單邊企圖仍在繼續並不斷加劇，日本對此表示強烈反對。” 他強調，“海牙常設仲裁法院2016年（就南海問題）的裁決是最終裁決，對爭端各方具有法律約束力；《南海行為準則》（COC）應符合《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），不應損害使用南海的所有利益攸關方的合法權利和利益。”

就朝鮮問題，茂木敏充稱，日本根據2002年9月的《日朝平壤宣言》，通過全面解決懸而未決的關切問題，如遭綁架日本人、核和導彈問題，以及解決不幸的過去，尋求與朝鮮關係正常化的政策仍然沒有改變。他指出，日方強烈希望美國和朝鮮之間的對話能夠恢復，並推進實現半島完全無核化的具體行動。他續指，日本首相菅義偉的相關政策沒有改變，他決心在沒有任何先決條件的情況下直接與朝鮮最高領導人金正恩會面。

茂木敏充會上還對緬甸局勢表示關切，認為東盟領導人就緬甸局勢達成的“五點共識”是朝着止暴制亂、開啟緬甸國內對話邁出的積極一步。當談到美俄之間的《新削減戰略武器條約》的延期問題，茂木敏充稱，希望鼓勵中國與其他國家攜手，繼續努力履行其作為核武器國家和國際社會重要參與者的責任，並參與美國和中國之間關於軍控的雙邊對話。他亦指，希望藉著東京奧運會的機會，在世界為克服新冠疫情而鬥爭的同時，將其作為深化全球聯繫的機會。