英航母伊麗莎白女王號停靠關島美軍基地

據《星條旗報》8月6日報導，英國皇家海軍“伊麗莎白女王”號航空母艦及其打擊群周五在美國關島海軍基地停靠。關島總督盧•里昂•​格雷羅（Lou Leon Guerrero）登艦對航母上的官兵進行了慰問。

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“伊麗莎白女王”號航母打擊群指揮官史蒂夫·摩爾豪斯（Steve Moorhouse）准將當天向媒體表示，自5月離開英國以來，該航母編隊已經訪問了20多個國家。他說，“我們對關島的訪問提供了一個理所當然的休息和娛樂的機會。我們感謝美國海軍使用他們的設施，我們期待着探索這個美麗的太平洋島嶼。”

盧•里昂•​格雷羅親自對該航母打擊群進行了歡迎和慰問。關島海軍司令部司令邁克爾·拉基特（Michael Luckett）稱，“伊麗莎白女王”號停靠關島“對皇家海軍和美國海軍來說都是一個令人難以置信的歷史性里程碑”。

美國海軍表示，英國官兵在停留期間將遵守關島海軍基地的政策和當地法規，包括應對新冠疫情預防措施。“伊麗莎白女王”號航母打擊群在關島的停留大致結束了其此次海外部署的前三分之一旅程，該航母編隊計畫在7個半月內航行26000海里，訪問40個國家，定於9月抵達日本。